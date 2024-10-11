27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
24
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قائمة أغلى 100 فريق.. ريال مدريد يتصدّر وهذه حال النوادي العربية
Lebanon 24
11-10-2024
|
00:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
برز ناديا الهلال والنصر السعوديان في قائمة الأندية "الأعلى قيمة سوقية حول العالم"، وفق تقييمات المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، التي وضعت ريال مدريد الإسباني على رأس الترتيب، بقيمة إجمالية تبلغ 1.728 مليار يورو.
Advertisement
ويعتمد المركز الدولي للدراسات الرياضية في حساباته، على تقييم القيم السوقية للاعبي الأندية كافة (حاليين ومعارين)، علمًا أن احتساب قيمة كل لاعب يرتبط بعوامل كثيرة، منها عمر اللاعب، والمدة المتبقية من تعاقده مع ناديه.
ويملك الريال في قائمته الحالية مجموعة من اللاعبين المميزين صغار السن، المرتبطين أيضًا بعقود طويلة الأمد مع النادي، على غرار فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس وكيليان مبابي وجود بيلينغهام وأوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينغا وأردا غولر وإندريك دي سوزا.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في القائمة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.471 مليار يورو، فيما جاء تشيلسي ثالثًا بقيمة تبلغ 1.388 مليار، وأرسنال رابعًا بقيمة تبلغ 1.225 مليار، وبرشلونة خامسًا بقيمة تبلغ 1.124 مليار.
وخلت قائمة الـ50 الأوائل من أي نادٍ عربي، لكن قائمة الـ100 الأوائل تضمنت ناديَين سعوديَين هما الهلال والنصر؛ حيث جاء "الزعيم" في المرتبة الـ96 بقيمة تبلغ 125 مليون يورو، مُتقدمًا بمركز واحد على الفريق النصراوي، الذي احتل المركز الـ97، بقيمة تبلغ 124 مليونًا.
واستفاد الهلال والنصر من الانتدابات السعودية الكبيرة بالأشهر الماضية؛ حيث تعاقد كلا الناديين مع لاعبين مميزين، تسببوا في رفع القيمة السوقية للفريقين بصورة واضحة. (winwin)
Advertisement
الأكثر قراءة
للقطاع العام والمتقاعدين.. إليكم هذا القرار بشأن صرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية
Lebanon 24
للقطاع العام والمتقاعدين.. إليكم هذا القرار بشأن صرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية
07:15 | 2024-10-10
10/10/2024 07:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة السورية الشهيرة ترفض الزواج.. لهذا السبب!
Lebanon 24
الممثلة السورية الشهيرة ترفض الزواج.. لهذا السبب!
04:37 | 2024-10-10
10/10/2024 04:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قاآني "قيد الإقامة الجبرية".. هل له علاقة بالاغتيالات التي طالت كبار قادة "حزب الله"؟
Lebanon 24
قاآني "قيد الإقامة الجبرية".. هل له علاقة بالاغتيالات التي طالت كبار قادة "حزب الله"؟
16:00 | 2024-10-10
10/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تُغادر "الجديد".. وزميلتها في القناة: "رح اشتقلك بالشغل" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة تُغادر "الجديد".. وزميلتها في القناة: "رح اشتقلك بالشغل" (صور)
05:48 | 2024-10-10
10/10/2024 05:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف مبنى في النويري.. 22 شهيداً و117 جريحاً (فيديو وصور)
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف مبنى في النويري.. 22 شهيداً و117 جريحاً (فيديو وصور)
12:52 | 2024-10-10
10/10/2024 12:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:34 | 2024-10-10
أمام اليونان.. سقطة مخيبة لإنكلترا
23:30 | 2024-10-10
فوز مثير لإيرلندا على فنلندا
23:00 | 2024-10-10
هواية ألهمت تكتيكات غوارديولا ويحبها صلاح.. ما القصة؟
16:00 | 2024-10-10
غولر يكشف حقيقة غضبه من أنشيلوتي
11:00 | 2024-10-10
قبل لقائه المنتخب السعودي.. ما الحيلة التي لجأ إليها المنتخب الياباني؟
09:28 | 2024-10-10
من أجل برشلونة.. شتشيسني يرفض التخلي عن "عادة سيئة"
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
11/10/2024 10:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
11/10/2024 10:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
11/10/2024 10:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24