قائمة أغلى 100 فريق.. ريال مدريد يتصدّر وهذه حال النوادي العربية

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ويعتمد المركز الدولي للدراسات الرياضية في حساباته، على تقييم القيم السوقية للاعبي الأندية كافة (حاليين ومعارين)، علمًا أن احتساب قيمة كل لاعب يرتبط بعوامل كثيرة، منها عمر اللاعب، والمدة المتبقية من تعاقده مع ناديه. برز ناديا الهلال والنصر السعوديان في قائمة الأندية "الأعلى قيمة سوقية حول العالم"، وفق تقييمات المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، التي وضعت ريال مدريد الإسباني على رأس الترتيب، بقيمة إجمالية تبلغ 1.728 مليار يورو.ويعتمد المركز الدولي للدراسات الرياضية في حساباته، على تقييم القيم السوقية للاعبي الأندية كافة (حاليين ومعارين)، علمًا أن احتساب قيمة كل لاعب يرتبط بعوامل كثيرة، منها عمر اللاعب، والمدة المتبقية من تعاقده مع ناديه.

ويملك الريال في قائمته الحالية مجموعة من اللاعبين المميزين صغار السن، المرتبطين أيضًا بعقود طويلة الأمد مع النادي، على غرار فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس وكيليان مبابي وجود بيلينغهام وأوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينغا وأردا غولر وإندريك دي سوزا.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في القائمة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.471 مليار يورو، فيما جاء تشيلسي ثالثًا بقيمة تبلغ 1.388 مليار، وأرسنال رابعًا بقيمة تبلغ 1.225 مليار، وبرشلونة خامسًا بقيمة تبلغ 1.124 مليار.

وخلت قائمة الـ50 الأوائل من أي نادٍ عربي، لكن قائمة الـ100 الأوائل تضمنت ناديَين سعوديَين هما الهلال والنصر؛ حيث جاء "الزعيم" في المرتبة الـ96 بقيمة تبلغ 125 مليون يورو، مُتقدمًا بمركز واحد على الفريق النصراوي، الذي احتل المركز الـ97، بقيمة تبلغ 124 مليونًا.



واستفاد الهلال والنصر من الانتدابات السعودية الكبيرة بالأشهر الماضية؛ حيث تعاقد كلا الناديين مع لاعبين مميزين، تسببوا في رفع القيمة السوقية للفريقين بصورة واضحة. (winwin)