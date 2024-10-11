Advertisement

رياضة

أتلتيكو مدريد سقط في فخّ العقوبات

Lebanon 24
11-10-2024 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1260540-638642377862538979.png
Doc-P-1260540-638642377862538979.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، فرض غرامة على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وغرمت اللجنة أتلتيكو مدريد بمبلغ 30 ألف يورو، بسبب الهتافات العنصرية التي قامت بها جماهيره خلال مباراة بنفيكا البرتغالي على ملعب "النور" في لشبونة، ضمن الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.
Advertisement

وأعلن النادي الإسباني عن العقوبات، في بيان رسمي له اليوم الخميس، أوضح خلاله أيضا بمنع النادي من بيع تذاكر لجماهيره في مباراته المقبلة خارج ملعبه في البطولة مع إيقاف التنفيذ. (كووورة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:56 | 2024-10-11
00:14 | 2024-10-11
23:34 | 2024-10-10
23:30 | 2024-10-10
23:00 | 2024-10-10
16:00 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24