أتلتيكو مدريد سقط في فخّ العقوبات

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قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، فرض غرامة على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.وغرمت اللجنة أتلتيكو مدريد بمبلغ 30 ألف يورو، بسبب الهتافات العنصرية التي قامت بها جماهيره خلال مباراة بنفيكا البرتغالي على ملعب "النور" في لشبونة، ضمن الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.وأعلن النادي الإسباني عن العقوبات، في بيان رسمي له اليوم الخميس، أوضح خلاله أيضا بمنع النادي من بيع تذاكر لجماهيره في مباراته المقبلة خارج ملعبه في البطولة مع إيقاف التنفيذ. (كووورة)