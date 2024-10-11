بعد غيابه عن منتخب بلاده.. مبابي يثير الجدل

أثار الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجدل بعدما قضى ليلة صاخبة في أحد الملاهي الليلية بمدينة ستوكهولم السويدية أمس الخميس.

والتقطت عدسات مصوري صحيفة "أفتونبلاديت" المحلية بالسويد، مجموعة صور للنجم الفرنسي وهو يغادر أحد المطاعم الفرنسية في وسط المدينة، وهو يرتدي قناعا على وجهه، للتخفي عن الجمهور ومن ثم توجه إلى أحد الملاهي الليلية.



ولم ينضم مبابي لمنتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي لمواجهة إسرائيل، بسبب معاناته من إصابة عضلية.

واستقل مبابي، حافلة صغيرة سوداء، ووصل إلى ملهى ليلي، حيث قيل إنه تم تخصيص غرفة خاصة له.



وأشار التقرير إلى أنه من المرجح، أن كيليان تابع بطريقة ما، مباراة منتخب بلاده ضد إسرائيل بدوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بفوز "الديوك" بنتيجة 4-1، في مباراة أقيمت بأرض محايدة في هنغاريا.



وبعد المواجهة، قال مبابي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام": "مباراة جيدة". (روسيا اليوم)