الركراكي يتطلع لرقم جديد أمام إفريقيا الوسطى

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يسعى مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، إلى مواصلة سلسلة نتائجه الطيبة مع أسود الأطلس، وذلك خلال مواجهة إفريقيا الوسطى، يوم السبت.ويأمل الركراكي في تحقيق الفوز الخامس له على التوالي أمام المنتخبات الإفريقية، وهو رقم لم يحققه منذ توليه قيادة أسود الأطلس في 2022.المنتخب المغربي فاز مؤخرا على أنغولا وديا بهدف دون رد ثم زامبيا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يهزم الكونغو في تصفيات كأس العالم 6 – 0 والغابون 4-1 ولوسوتو 1-0.ويواجه المغرب، السبت، منتخب إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام بالمغرب.