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رياضة
الركراكي يتطلع لرقم جديد أمام إفريقيا الوسطى
Lebanon 24
11-10-2024
|
09:45
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يسعى مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، إلى مواصلة سلسلة نتائجه الطيبة مع أسود الأطلس، وذلك خلال مواجهة إفريقيا الوسطى، يوم السبت.
ويأمل الركراكي في تحقيق الفوز الخامس له على التوالي أمام المنتخبات الإفريقية، وهو رقم لم يحققه منذ توليه قيادة أسود الأطلس في 2022.
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المنتخب المغربي فاز مؤخرا على أنغولا وديا بهدف دون رد ثم زامبيا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يهزم الكونغو في تصفيات كأس العالم 6 – 0 والغابون 4-1 ولوسوتو 1-0.
ويواجه المغرب، السبت، منتخب إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام بالمغرب.
وعانى الركراكي من النتائج غير المستقرة أمام المنتخبات الإفريقية حيث خسر مرتين من جنوب إفريقيا وتعادل مع كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر.
وعاد المغرب تحت قيادة الركراكي لتحقيق نتائج طيبة أمام الفرق الإفريقية وإن كان قد خرج بصورة غير متوقعة أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكوديفوار. (سكاي نيوز عربية)
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