25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ضربة قوية تتعرّض لها الملاكمة الأولمبية إيمان خليف.. ما هي؟
Lebanon 24
11-10-2024
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقت الجزائرية إيمان خليف بطلة الملاكمة وصاحبة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ضربة قوية من الاتحاد الإفريقي للملاكمة.
ويمثل دعم الاتحاد الإفريقي للملاكمة للاتحاد الدولي قرارا مفاجئا ومحبطا للملاكمة الجزائرية إيمان خليف وللاتحاد الجزائري واللجنة الأولمبية، التي أعلنت قبل أيام قليلة انسحابها من الاتحاد الدولي بعد أزمة إيمان خليف. وقد قررت اللجنة الأولمبية الجزائرية يوم السبت الماضي رسميا الانسحاب من الاتحاد الدولي للملاكمة، في خضم المزاعم التي انتشرت في الفترة الماضية بشأن الملاكمة إيمان خليف.
Advertisement
وأعلن رئيس الاتحاد الإفريقي للملاكمة إياسو وسن عن دعمه الاتحاد الدولي للعبة ضد اللجنة الأولمبية الدولية إثر الضجة التي أثيرت حول "الأهلية الجنسية" للملاكمة الجزائرية إيمان خليف.
وقال وسن في بيان صحفي أصدره الاتحاد الدولي للملاكمة مساء أمس الخميس: "بصفتي رئيسا للاتحاد الإفريقي للملاكمة أعرب بشكل كامل عن دعمي الثابت للاتحاد الدولي للملاكمة".
وأضاف: "نحن نعارض بشدة الظلم والتدخل من جانب اللجنة الأولمبية الدولية في شؤون كل من الاتحاد الدولي للملاكمة والاتحاد الإفريقي للعبة".
وكانت تقارير إعلامية سابقة زعمت أن الاتحاد الدولي للملاكمة أوقف إيمان خليف مدى الحياة وهو ما ثبت عدم صحته.
وكانت إيمان خليف فازت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد تغلبها على الملاكمة الصينية يانج ليو. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم ينتشر.. وردة فعلها تُفاجئ الجمهور (صور)
Lebanon 24
خبر انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم ينتشر.. وردة فعلها تُفاجئ الجمهور (صور)
00:12 | 2024-10-11
11/10/2024 12:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء رومانسية فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
03:28 | 2024-10-11
11/10/2024 03:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هي من الجنوب.. فنان عربي شهير يرفض مُغادرة لبنان بسبب حبيبته (فيديو)
Lebanon 24
هي من الجنوب.. فنان عربي شهير يرفض مُغادرة لبنان بسبب حبيبته (فيديو)
02:08 | 2024-10-11
11/10/2024 02:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب في غارة الأمس.. مصادر تكشف الحالة الصحيّة لوفيق صفا
Lebanon 24
أُصيب في غارة الأمس.. مصادر تكشف الحالة الصحيّة لوفيق صفا
05:48 | 2024-10-11
11/10/2024 05:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة عنيفة قرب صيدا.. إنفجار كبير حصل وهذا ما تمّ استهدافه!
Lebanon 24
غارة عنيفة قرب صيدا.. إنفجار كبير حصل وهذا ما تمّ استهدافه!
12:25 | 2024-10-11
11/10/2024 12:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2024-10-11
تركي آل الشيخ ينوي تنظيم مباراة عالمية.. بمشاركة النصر؟
09:45 | 2024-10-11
الركراكي يتطلع لرقم جديد أمام إفريقيا الوسطى
07:12 | 2024-10-11
بعد غيابه عن منتخب بلاده.. مبابي يثير الجدل
03:56 | 2024-10-11
تصفيات مونديال 2026: ميسي سقط في فخ التعادل والبرازيل نجت
02:53 | 2024-10-11
أتلتيكو مدريد سقط في فخّ العقوبات
00:14 | 2024-10-11
قائمة أغلى 100 فريق.. ريال مدريد يتصدّر وهذه حال النوادي العربية
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
11/10/2024 23:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
11/10/2024 23:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
11/10/2024 23:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24