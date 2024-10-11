ضربة قوية تتعرّض لها الملاكمة الأولمبية إيمان خليف.. ما هي؟

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تلقت الجزائرية إيمان خليف بطلة الملاكمة وصاحبة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ضربة قوية من الاتحاد الإفريقي للملاكمة.ويمثل دعم الاتحاد الإفريقي للملاكمة للاتحاد الدولي قرارا مفاجئا ومحبطا للملاكمة الجزائرية إيمان خليف وللاتحاد الجزائري واللجنة الأولمبية، التي أعلنت قبل أيام قليلة انسحابها من الاتحاد الدولي بعد أزمة إيمان خليف. وقد قررت اللجنة الأولمبية الجزائرية يوم السبت الماضي رسميا الانسحاب من الاتحاد الدولي للملاكمة، في خضم المزاعم التي انتشرت في الفترة الماضية بشأن الملاكمة إيمان خليف.وأعلن رئيس الاتحاد الإفريقي للملاكمة إياسو وسن عن دعمه الاتحاد الدولي للعبة ضد اللجنة الأولمبية الدولية إثر الضجة التي أثيرت حول "الأهلية الجنسية" للملاكمة الجزائرية إيمان خليف.وقال وسن في بيان صحفي أصدره الاتحاد الدولي للملاكمة مساء أمس الخميس: "بصفتي رئيسا للاتحاد الإفريقي للملاكمة أعرب بشكل كامل عن دعمي الثابت للاتحاد الدولي للملاكمة".وأضاف: "نحن نعارض بشدة الظلم والتدخل من جانب اللجنة الأولمبية الدولية في شؤون كل من الاتحاد الدولي للملاكمة والاتحاد الإفريقي للعبة".وكانت تقارير إعلامية سابقة زعمت أن الاتحاد الدولي للملاكمة أوقف إيمان خليف مدى الحياة وهو ما ثبت عدم صحته.وكانت إيمان خليف فازت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد تغلبها على الملاكمة الصينية يانج ليو. (روسيا اليوم)