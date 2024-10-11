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رياضة

تركي آل الشيخ ينوي تنظيم مباراة عالمية.. بمشاركة النصر؟

Lebanon 24
11-10-2024 | 16:00
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كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أنه بصدد الاجتماع مع مسؤولي نادي النصر لبحث إقامة مباراة عالمية بكرة القدم، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

وقال آل الشيخ في تصريح إنه سيعقد اجتماعاً مع إدارة نادي النصر لبحث إقامة مباراة كبيرة تجمعه بأحد الفرق العالمية في إطار فعاليات موسم الرياض 2024.
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وأشاد تركي آل الشيخ، بالكوادر السعودية في موسم الرياض، مؤكداً أنها تقدم الخدمات بجودة عالية لزوار الموسم.

ويستعد نادي النصر حاليا لخوض مباراة قوية ضد الشباب يوم الجمعة 18 تشرين الأول الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ويحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين، برصيد 14 نقطة بعد خوض 6 جولات حقق خلالها 4 انتصارات مقابل تعادلين. (الشرق الأوسط)
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