هالاند يحطم رقما قياسيا ظل صامدا لمدة 90 عاما.. شاهدوا الفيديو

حطم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الأرقام القياسية، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على نظيره السلوفيني (3-0)، في الجولة الثالثة لمرحلة مجموعات المستوى الثاني لدوري أمم أوروبا.



واحتاج هالاند إلى 7 دقائق فقط لهز شباك ضيفه السلوفيني، ليعادل رقما تاريخيا ظل صامدا لمدة 90 عاما، قبل أن يحطمه في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

هدف هالاند مع منتخب بلاده pic.twitter.com/Jo7Aiw0dPI — Hamza Djebara (@HamzaDjebara7) October 10, 2024 Advertisement

وأصبح هالاند الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 34 هدفا، بعدما نجح في معادلة وكسر الرقم القياسي المسجل سابقا باسم الأسطورة النرويجية يورغن غوف الذي سجل 33 هدفا مع النرويج.



وحقق النجم النرويجي، البالغ من العمر 24 عاما، رقمه القياسي الجديد على الرغم من أن رصيده الدولي يضم 36 مباراة دولية فقط مع منتخب النرويج.



وجاء الرقم القياسي الجديد متزامنا مع إعلان هالاند عن انتظاره لمولوده الأول خلال الفترة المقبلة.



ويأمل جمهور النرويج أن يساهم هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي، في إعادة منتخب النرويج للبطولات الكبرى من جديد، وذلك بعد غياب طويل عن منافسات كأس أمم أوروبا وكأس العالم. (روسيا اليوم)



