Advertisement

رياضة

مودريتش يتجاوز رقم راموس الدولي

Lebanon 24
12-10-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1261298-638643727148931944.jpg
Doc-P-1261298-638643727148931944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجاوز النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الرقم الدولي لزميله السابق في ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس، بمشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الإسكتلندي، اليوم السبت.

ودخل لوكا مودريتش التشكيلة الأساسية، التي اختارها المدرب زلاتكو داليتش، لمواجهة ضيفه الإسكتلندي، ضمن دوري الصفوة بمنافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
Advertisement

وشارك النجم الكرواتي في مباراته رقم 181 بقميص منتخب بلاده اليوم، ليتجاوز بفارق مباراة الرقم الدولي لسيرخيو راموس، مع منتخب إسبانيا.

وأصبح لوكا مودريتش في المرتبة الثامنة بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية، برصيد 181 مباراة، متأخرا بفارق مباراتين فقط خلف القطري حسن الهيدوس والعماني أحمد مبارك، و3 مباريات خلف المصري أحمد حسن، و6 مباريات خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بينما يتصدر هذه القائمة النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (39 عاما) برصيد 214 مباراة حتى الآن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2024-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2024-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2024-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2024-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2024-10-12
14:25 | 2024-10-12
10:10 | 2024-10-12
04:00 | 2024-10-12
03:00 | 2024-10-12
01:00 | 2024-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24