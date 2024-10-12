مودريتش يتجاوز رقم راموس الدولي

Advertisement

تجاوز النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الرقم الدولي لزميله السابق في ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس، بمشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الإسكتلندي، اليوم السبت.ودخل لوكا مودريتش التشكيلة الأساسية، التي اختارها المدرب زلاتكو داليتش، لمواجهة ضيفه الإسكتلندي، ضمن دوري الصفوة بمنافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.وشارك النجم الكرواتي في مباراته رقم 181 بقميص منتخب بلاده اليوم، ليتجاوز بفارق مباراة الرقم الدولي لسيرخيو راموس، مع منتخب إسبانيا.وأصبح لوكا مودريتش في المرتبة الثامنة بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية، برصيد 181 مباراة، متأخرا بفارق مباراتين فقط خلف القطري حسن الهيدوس والعماني أحمد مبارك، و3 مباريات خلف المصري أحمد حسن، و6 مباريات خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي.بينما يتصدر هذه القائمة النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (39 عاما) برصيد 214 مباراة حتى الآن.