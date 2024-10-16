رسمياً.. توخيل مدربا لمنتخب إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب توماس توخيل من أجل تولي تدريب المنتخب الأول.



Advertisement

وأضاف:" سيبدأ توخيل وباري العمل في 1 كانون الثاني 2025 قبل مباريات التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في العام التالي، والتي من المقرر أن تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة". وجاء في البيان:" يعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أن الفائز بدوري أبطال أوروبا توماس توخيل هو المدرب الجديد لمنتخب إنكلترا الأول وسيعاونه المدرب الإنكليزي الشهير دوليا أنتوني باري".وأضاف:" سيبدأ توخيل وباري العمل في 1 كانون الثاني 2025 قبل مباريات التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في العام التالي، والتي من المقرر أن تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة".

وتابع:" سيظل المدرب المؤقت لي كارسلي مسؤولا عن منتخب الأسود الثلاثة حتى نهاية مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل".



بدوره قال توخيل:" أنا فخور جدا بمنحي شرف قيادة فريق إنجلترا. لطالما شعرت بارتباط شخصي باللعبة في هذا البلد، وقد منحتني بعض اللحظات الرائعة بالفعل. إن الحصول على فرصة تمثيل إنكلترا هو امتياز كبير، وفرصة العمل مع هذه المجموعة الخاصة والموهوبة من اللاعبين مثيرة للغاية".



وختم:"من خلال العمل عن كثب مع أنتوني باري كمدرب مساعد، سنبذل قصارى جهدنا لجعل إنجلترا ناجحة وجماهيرها فخورة. أود أن أشكر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، وخاصة مارك وجون، على ثقتهم وأتطلع إلى بدء رحلتنا معا".