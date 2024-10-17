27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رفض تمثيل بلاده.. لاعب يعتذر من الشعب الجزائري
Lebanon 24
17-10-2024
|
03:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّم لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، ياسين عدلي (24 عامًا) اعتذاره إلى الشعب الجزائري، بعد أن جدد رفضه اللعب بقميص منتخب الخضر، وقال إن تصريحاته السابقة في هذا الصدد، قد أُسيئ فهمها من جانب الجماهير الجزائرية.
Advertisement
عدلي، المولود في باريس عام 2000 لأبوين جزائريين، رفض عدة دعوات من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ليسلك دربًا مغايرًا لنجوم عالميين في السنوات القليلة السابقة، اختاروا الجزائر أمثال أمين غويري وريان آيت نوري وحسام عوار.
في آذار الماضي، قال عدلي في مؤتمر صحفي إنه قرر تمثيل منتخب فرنسا، لأنه يريد اللعب في المستويات العليا، ما فتح عليه أبواب الانتقادات من جماهير كرة القدم الجزائرية، التي رأت أن تصريحاته تقلل من شأن منتخب الجزائر.
وفي مقابلة مع صانع المحتوى الرياضي الفرنسي، زاك ناني، نقلتها منصة (La Gazette du Fennec) قدّم ياسين عدلي اعتذاره إلى الشعب الجزائري، وقال إن تصريحاته السابقة بشأن المستوى العالي، قد أساءت الجماهير تفسيرها.
ياسين عدلي أوضح أنه يستهدف اللعب مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، ولذلك يرفض اللعب مع الجزائر، إذ يضع اللعب في المونديال أولوية قصوى وهدفًا رئيسًا في مسيرته الكروية، ويعمل على ذلك بكل السبل الممكنة.
وقال: "لقد لعبت لكل الفئات السنية في المنتخب الفرنسي، وعندما تصل إلى منتخب الآمال يكون هدفك آليًا هو الدخول إلى قصر كلارفونتان (مقر المنتخب الأول)، فالمنتخب الفرنسي الأول هو هدف لكل لاعب يمثل فرنسا في الفئات السنية المختلفة". (win win)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"هيك بتدعم بلدا؟" نادين نسيب نجيم تتعرّض لهجوم عنيف.. رقصت احتفالا بانفصالها عن خطيبها! (فيديو)
Lebanon 24
"هيك بتدعم بلدا؟" نادين نسيب نجيم تتعرّض لهجوم عنيف.. رقصت احتفالا بانفصالها عن خطيبها! (فيديو)
02:55 | 2024-10-17
17/10/2024 02:55:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله اغتيال نصرالله بإيران.. تقريرٌ لافت
Lebanon 24
هذا ما فعله اغتيال نصرالله بإيران.. تقريرٌ لافت
12:00 | 2024-10-16
16/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ الهجوم البري؟
Lebanon 24
هل بدأ الهجوم البري؟
06:00 | 2024-10-17
17/10/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا طُلب من إسرائيل بشأن لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يتحدّث
Lebanon 24
ماذا طُلب من إسرائيل بشأن لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يتحدّث
14:53 | 2024-10-16
16/10/2024 02:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء مبنى في وسط بيروت.. العاملون فيه تلقوا إنذارات
Lebanon 24
إخلاء مبنى في وسط بيروت.. العاملون فيه تلقوا إنذارات
07:54 | 2024-10-17
17/10/2024 07:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:20 | 2024-10-17
في هذا التاريخ.. المغرب يستضيف حفل جوائز الكاف لأفضل لاعبي إفريقيا 2024
06:56 | 2024-10-17
منتخب الجزائر ينضم إلى المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا
05:50 | 2024-10-17
لاعبان عربيان في قائمة أفضل المواهب في كرة القدم.. هذا ما كشفته"ذا غارديان"
00:15 | 2024-10-17
طلب غريب من بيكيه!
00:00 | 2024-10-17
لحلّ قضية جاياردو.. اتحاد جدة لجأ لمحامٍ أجنبيّ
23:30 | 2024-10-16
الاتحاد السعودي يفاوض رينارد.. ماذا عن مانشيني؟
فيديو
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
17/10/2024 17:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
17/10/2024 17:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
17/10/2024 17:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24