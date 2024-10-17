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وتنشر الصحيفة "ذا غارديان" كل عام، قائمة لأفضل اللاعبين الشباب حول العالم، وفي نسخة العام الجاري نشرت قائمتها المكونة من 60 لاعبا.وشهدت القائمة تواجد لاعبين عربيين، إضافة للعديد من المواهب البارزة في كرة القدم العالمية بمختلف الدوريات.وضمت القائمة طلال حاجي مهاجم نادي الاتحاد ومنتخب السعودية، البالغ 17 عاما فقط، وحظى اللاعب بإعجاب نونو إسبيريتو سانتو وروبرتو مانشيني بشكل كبير وفقا للصحيفة، مما جعل المهاجم المولود في جدة يدخل كتب التاريخ.وبعد أن اكتشفه ناديه المحلي الاتحاد في سن الـ14، منح مدرب نوتنغهام فورست الحالي، سانتو، حاجي أول مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين بعد يومين من عيد ميلاده السادس عشر ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري، وبعد فترة وجيزة تم استدعاؤه من قبل مانشيني لأول مرة مع المنتخب الوطني، وهناك أصبح أصغر لاعب في تاريخ كأس آسيا، وهو لاعب يتميز بالسرعة والقوة.أما اللاعب العربي الثاني فهو التونسي قصي معشى لاعب فريق الترجي الرياضي، البالغ 17 عاما ويلعب في مركز الجناح، وحصل على مكان في الفريق الأول للترجي التونسي بفضل أدائه في دوري الشباب ومع فريق تونس تحت 17 عاما.ووفقا للصحيفة، يحب الجناح ذو القدم اليسرى قطع الكرة وقصف مرمى الخصم بتسديدات بعيدة المدى، فيما تم اختياره في فريق البطولة حيث فازت تونس ببطولة اتحاد شمال إفريقيا تحت 20 عاما لعام 2023، قبل أن يثير الإعجاب مع الترجي في فترة ما قبل الموسم.وضمت القائمة أيضا لاعبين بارزين أمثال لامين جمال جناح برشلونة، وزميليه باو كوبارسي ومارك بيرنال، إضافة لـ ويليان إستيفاو الذي سينتقل إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي. (روسيا اليوم)