منتخب الجزائر ينضم إلى المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا

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وانفرد منتخب الجزائر برقم مميز خلال مباريات التصفيات حتى الآن، حيث صنع لاعبوه 20 فرصة تهديفية خلال 4 مباريات، أكثر من أي منتخب آخر وفق موقع Sofascore، ونجح مهاجموه في تسجيل 11 هدفا مقابل تلقي هدف وحيد، بينما يعتبر مهاجم ستاد رين الفرنسي، أمين غويري هو هدافه الأول بواقع 3 أهداف، سجلها في الجولات الثلاثة الأولى تواليا.كما يعد منتخب الجزائر واحدا من المنتخبات الخمسة التي حققت العلامة الكاملة في التصفيات من خلال الفوز في أول 4 جولات، إلى جانب منتخبات مصر والمغرب وأنغولا والكونغو الديمقراطية.بينما خطف الحارس ألكسيس قندوز الأنظار بتسجيله أعلى معدل تصديات في التصفيات، رغم مشاركته في مباراتين فقط، حيث وصل معدله إلى 6.5 تصديات في المباراة، وبنسبة نجاح بلغت 93%.وحسم "الخضر" تأهلهم إلى كأس أمم إفريقيا 2025، بعد الوصول إلى النقطة 12 في أربع جولات. (روسيا اليوم)