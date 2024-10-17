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رياضة

باعتراف الخصم اللّدود.. يامال الخطر الأبرز!

Lebanon 24
17-10-2024 | 23:45
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يعانى  لامين يامال، البالغ من العمر 17 عامًا، من شد في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، وهي الإصابة التي تأتي في فترة مهمة للبارسا، الذي يستعد لخوض مواجهات كبرى أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال، وريال مدريد في الليغا.
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وعلى الرغم من عدم تحديد بيان برشلونة، مدة غياب يامال، إلا أنه من المنتظر أن يكون حاضرًا في الكلاسيكو بملعب البرنابيو، السبت 26 تشرين أول الجاري. 

يعترف الخصم قبل المشجع، بمدى جودة يامال، وحجم الخطورة التي يمكن أن يشكلها، وجاء ذلك على لسان أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد.

وقال روديغر عن يامال "جودة اللاعب مذهلة، فيجب الإشادة به، فهو يلعب لبرشلونة بعمر 17 عامًا، ويكفي النظر إلى ما قدمه في اليورو".

وتابع "أتمنى أن يظل لامين يامال في صحة جيدة، لأنه على موعد مع مستقبل رائع، وما يقدمه حتى الآن أمر مخيف، كي أكون منصفًا".

أما أسطورة ريال مدريد، كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، قال عن يامال "أرى إمكانيات هائلة وموهبة كبيرة، وهو بحاجة إلى الحظ كونه لا يزال صغيرًا، وأتمنى ألا يعاني من المشاكل".

وأضاف "يامال يجد المنافسة التي تساعده كثيرًا، فمنتخب إسبانيا جيد للغاية، وهو يملك الإمكانيات، سنرى ما سيحدث، ولكن أرى بأنه سيكون من أفضل اللاعبين في الجيل الجديد". (كووورة)
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