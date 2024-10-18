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رياضة

جائزة تاريخية حصل عليها ميسي

Lebanon 24
18-10-2024 | 01:31
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حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، على جائزة جديدة تكريما له على إنجازه التاريخي، بعدما أصبح الأكثر تتويجا في كرة القدم.

وكان ميسي قد توج بلقب درع المشجعين، مؤخرا، عقب قيادته إنتر ميامي للفوز على كولومبوس بنتيجة 3-2 في أوهايو. 
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وأقامت صحيفة "ماركا أمريكا" حفلا اليوم الخميس في مدينة ميامي، قدمت خلاله تمثالا ذهبيا للبرغوث، بعد وصوله للقب رقم 46 في مسيرته. (كووورة)
 
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