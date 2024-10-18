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رياضة

الهلال يكشف عن طبيعة إصابة الحارس ياسين بونو

Lebanon 24
18-10-2024 | 04:06
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أعلن الهلال السعودي اليوم الخميس عن تعرض حارس مرماه المغربي ياسين بونو لتمدد في العضلة الخلفية.
وتعرّض حارس منتخب أسود الأطلس بونو لإصابة عضلية في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا. (بي إن سبورتس)
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