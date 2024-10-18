Advertisement

رياضة

هل تستضيف السعودية مونديال 2030؟

Lebanon 24
18-10-2024 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1264569-638648700556583539.jpeg
Doc-P-1264569-638648700556583539.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الصحفي الإسباني فيليكس مفاجأة مدوية حول استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، إذ ذكر أنه من الممكن أن يسحب الاتحاد الدولي حق الاستضافة من إسبانيا ويمنحه إلى السعودية.

وكان "فيفا" قد أسند حق استضافة مونديال 2030 إلى 3 دول بتنظيم مشترك وهي إسبانيا والبرتغال والمغرب، وأسند تنظيم نسخة 2034 إلى المملكة العربية السعودية.
Advertisement

وقال دياز في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير" المذاع عبر التلفزيون السعودي، إن فيفا قد يسحب تنظيم مونديال 2030 من إسبانيا بسبب العنصرية.

وأشار إلى أنه يتوقع صعوبات كبيرة في طريق استضافة إسبانيا للمونديال بسبب وقائع العنصرية، لافتا الى أن السعودية قد تستضيف نسخة 2030 حال سحب الاستضافة من إسبانيا.

وبحسب  دياز، فإن عدم الاستقرار الذي يعيشه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد الإطاحة برئيسه لويس روباليس بسبب وقائع فساد، أمر يزيد معاناة الملف الإسباني في تنظيم كأس العالم.

وكان بعض لاعبي الدوري الإسباني وعلى رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور قد اشتكوا من تعرضهم للعنصرية.

ويشار إلى أن النسخة الماضية لبطولة كأس العالم قد أقيمت في قطر عام 2022 وتوج بها منتخب الأرجنتين.

وفازت المملكة العربية السعودية بحق استضافة بطولة كأس العالم 2034 بعد استقرار الفيفا على إقامة تلك النسخة في قارة آسيا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2024-10-18
14:00 | 2024-10-18
09:06 | 2024-10-18
06:16 | 2024-10-18
04:06 | 2024-10-18
02:43 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24