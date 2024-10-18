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رياضة
هل تستضيف السعودية مونديال 2030؟
Lebanon 24
18-10-2024
|
10:36
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كشف الصحفي الإسباني فيليكس مفاجأة مدوية حول استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، إذ ذكر أنه من الممكن أن يسحب الاتحاد الدولي حق الاستضافة من إسبانيا ويمنحه إلى السعودية.
وكان "فيفا" قد أسند حق استضافة مونديال 2030 إلى 3 دول بتنظيم مشترك وهي إسبانيا والبرتغال والمغرب، وأسند تنظيم نسخة 2034 إلى المملكة العربية السعودية.
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وقال دياز في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير" المذاع عبر التلفزيون السعودي، إن فيفا قد يسحب تنظيم مونديال 2030 من إسبانيا بسبب العنصرية.
وأشار إلى أنه يتوقع صعوبات كبيرة في طريق استضافة إسبانيا للمونديال بسبب وقائع العنصرية، لافتا الى أن السعودية قد تستضيف نسخة 2030 حال سحب الاستضافة من إسبانيا.
وبحسب دياز، فإن عدم الاستقرار الذي يعيشه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد الإطاحة برئيسه لويس روباليس بسبب وقائع فساد، أمر يزيد معاناة الملف الإسباني في تنظيم كأس العالم.
وكان بعض لاعبي الدوري الإسباني وعلى رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور قد اشتكوا من تعرضهم للعنصرية.
ويشار إلى أن النسخة الماضية لبطولة كأس العالم قد أقيمت في قطر عام 2022 وتوج بها منتخب الأرجنتين.
وفازت المملكة العربية السعودية بحق استضافة بطولة كأس العالم 2034 بعد استقرار الفيفا على إقامة تلك النسخة في قارة آسيا. (روسيا اليوم)
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