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رياضة
بينهم نجم عربي.. من هم المرشحون الثلاثة للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية لعام 2024؟
Lebanon 24
18-10-2024
|
14:00
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يبدو أن الصراع للفوز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية التي تمنح سنويا لأفضل لاعب إفريقي، قد انحصر بين ثلاثة لاعبين بارزين في أوروبا.
وبحسب موقع "royalnews"، فإن قائمة المرشحين الثلاثة لنيل جائزة الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2024، ستضم النجم المغربي إبراهيم دياز المحترف في صفوف نادي ريال مدريد، والثنائي النيجيري فيكتور بونيفاس مهاجم بايرن ليفركوزن وأديمولا لوكمان نجم أتالانتا الإيطالي.
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وساعد دياز بأدائه الرائع في الموسم الماضي 2023-2024، فريقه ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي.
ومن جانبه، قدم لوكمان موسما مميزا مع أتالانتا، حيث فاز معه بالدوري الأوروبي وتم اختياره كأفضل لاعب في الفريق الإيطالي.
أما فيكتور بونيفاس، فقد لعب دورا محوريا في تتويج باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني في الموسم الماضي.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية الإفريقية لعام 2024 في 16 كانون الأول المقبل في حفل سيقام بالمغرب. (روسيا اليوم)
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