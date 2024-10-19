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رياضة
ريال مدريد "نادم" على التوقيع مع مبابي؟
Lebanon 24
19-10-2024
|
06:57
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ذكرت تقارير فرنسية أن نادي ريال مدريد الإسباني نادم على توقيعه مع النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.
وتسبب المهاجم الفرنسي الذي انضم إلى العملاق الإسباني هذا الصيف في جدل كبير بعد ظهور اسمه في مزاعم قضية اغتصاب وقعت في فندق بمدينة ستوكهولم يوم 10 تشرين الأول.
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وقال الصحفي الفرنسي المستقل رومان مولينا في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية: "إن ريال مدريد نادم على إحضار مبابي، النادي محبط أولا بسبب مستواه وأدائه حيث لم يكن على قدر المستويات المتوقعة كما أنه ليس رائعا في غرفة الملابس".
وأضاف: "لم يكن الأمر على الإطلاق كما كانوا يتوقعون لقد كانت نزوة من بيريز، بيريز فقط هو الذي أراده لقد أحب دائما اللاعبين الكبار كما أن لديه علاقة أبوية معه".
وتابع: "عندما ترى كيف أصبح مبابي من الناحية الجسدية في سن 25 لا يمكنك تفسير ذلك لي، لم أر هذا الانحدار البدني الذي حدث له في سن 25". (روسيا اليوم)
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