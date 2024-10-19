مدرب الهلال السعودي يعلن موعد عودة نيمار إلى الملاعب

أعلن مدرب الهلال السعودي، البرتغالي جورجي جيسوس، أن نجم فريقه نيمار دا سيلفا، تعافى من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لنحو عام وسينضم لقائمة "الزعيم" في مواجهة العين الإماراتي.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي عقب فوز الهلال على الفيحاء 3-0 أمس الجمعة في الجولة السابعة من الدوري السعودي: "مر عام على إصابته (بالرباط الصليبي)، لقد تعافى بشكل كامل وشارك في التدريبات الجماعية.. إذا صارت الأمور بشكل طبيعي، سينضم لقائمة مباراة العين".



ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد مضيفه العين الإماراتي، بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.



ويغيب نيمار عن ملاعب كرة القدم منذ تشرين الأول 2023، إذ أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده البرازيل ضد أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026. (روسيا اليوم)