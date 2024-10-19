مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برينتفورد

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حول نادي مانشستر يونايتد تخلفه بهدف أمام ضيفه برينتفورد إلى فوز بنتيجة 2-1، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وكان برينتفورد بالبادئ بالتسجيل عن طريق إيثان بينوك في الدقيقة "45+5"، قبل أن ينتفض يونايتد في الشوط الثاني ويرد بهدفين عبر الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو والدنماركي راسموس هويلوند في الدقيقتين 47 و62.وحقق يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بعد تعادلين سلبيين وخسارة خلال آخر ثلاث جولات.ورفع يونايتد رصيده إلى 11 نقطة ليقفز للمركز العاشر في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 10 نقاط في المركز الـ12.