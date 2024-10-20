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رياضة

بعد تعافيه من الإصابة.. معضلة قانونية تفسد عودة نيمار للعب مع الهلال فما هي؟

Lebanon 24
20-10-2024 | 01:14
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أعلن مدرب الهلال السعودي البرتغالي جورج جيسوس، عن جاهزية اللاعب البرازيلي نيمار طبيا بنسبة مئة بالمئة للعب، لكن النجم البرازيلي يواجه عقبة قانونية للعودة إلى الملاعب.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي عقب فوز الهلال على الفيحاء 3-0 أمس الجمعة في الجولة السابعة من الدوري السعودي: "مرّ عام على إصابته بالرباط الصليبي، لقد تعافى بشكل كامل وشارك في التدريبات الجماعي، إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، سينضم لقائمة مباراة العين".
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ويستضيف العين الإماراتي نظيره الهلال غدا الاثنين ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولكن المستشار القانوني أحمد الأمير، الخبير باللوائح الرياضية، وجه ضربة موجعة لخطط الهلال بخصوص نيمار، مشيرا إلى أنه لا يستطيع المشاركة مع "الزعيم" في آسيا.

وقال الأمير عبر حسابه في منصة "إكس": "لكي يكون نيمار مؤهلا قانونيا للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، لابد أن يكون مسجلا ضمن قائمة الفريق الأول لناديه".

وأضاف: "نظرا لكون لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي قد اشترطت تسجيل 8 لاعبين أجانب دون تحديد لتاريخ ميلاد معين، إذ إن ناديه قد سجل فعليا 8 لاعبين مسبقا، ما يعني أن ‎نيمار لا يستطيع المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة".

وأرجع الخبير القانوني ذلك، بسبب أن اللائحة التنظيمية للبطولة الآسيوية، تشترط أن يكون اللاعب مسجلا في لائحة ناديه بشكل قانوني صحيح، ليصبح مؤهلا للمشاركة مع ناديه في منافسات البطولة الآسيوية. 

يذكر أن نيمار يغيب عن ملاعب كرة القدم منذ تشرين الأول 2023، إذ أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده البرازيل ضد أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان نيمار انضم للهلال في صيف العام الماضي قادما من باريس سان جيرمان، وشارك في خمس مباريات فقط مع "الزعيم" قبل إصابته.
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