انحنى على ركبتيه وطلب يدها بطريقة رومانسية.. نجم كرة قدم يعلن ارتباطه بشريكته الحسناء (صور)

تقدم الدولي الإسباني حارس مرمى أرسنال ديفيد رايا، بطلب الزواج من شريكته تاتيانا تروبول، بطريقة رومانسية.وتم طلب الزواج خلال عشاء على ضوء الشموع مع مصور يوثق اللحظة التي نزل فيها رايا على ركبة واحدة وطرح السؤال.وظهر الثنائي في قمة السعادة، وقد تبادلا قبلة بعد أن وافقت تاتيانا على الزواج من نجم كرة القدم.

وكتبت تاتيانا على إنستغرام معبرة عن فرحتها: "لقد مر يومان على هذا الخبر وما زلت لا أصدق ذلك".يذكر أن تاتيانا كانت تعمل في ملهى ليلي قبل أن تلتقي برايا ومنذ ذلك الحين حصلت على العديد من فرص العمل في مجال عرض الأزياء. (روسيا اليوم)