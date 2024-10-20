Advertisement

رياضة

انحنى على ركبتيه وطلب يدها بطريقة رومانسية.. نجم كرة قدم يعلن ارتباطه بشريكته الحسناء (صور)

Lebanon 24
20-10-2024 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1265376-638650201364289048.jpg
Doc-P-1265376-638650201364289048.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدم الدولي الإسباني حارس مرمى أرسنال ديفيد رايا، بطلب الزواج من شريكته تاتيانا تروبول، بطريقة رومانسية.

وتم طلب الزواج خلال عشاء على ضوء الشموع مع مصور يوثق اللحظة التي نزل فيها رايا على ركبة واحدة وطرح السؤال.
Advertisement

وظهر الثنائي في قمة السعادة، وقد تبادلا قبلة بعد أن وافقت تاتيانا على الزواج من نجم كرة القدم.
 


ونشرت الممثلة مجموعة من الصور على موقع إنستغرام مصحوبة بتعليق: "قلت نعم".

وأظهرت صورة أخرى خاتم خطوبة تاتيانا الجديد المثير للإعجاب.

وكتبت تاتيانا على إنستغرام معبرة عن فرحتها: "لقد مر يومان على هذا الخبر وما زلت لا أصدق ذلك".

يذكر أن تاتيانا كانت تعمل في ملهى ليلي قبل أن تلتقي برايا ومنذ ذلك الحين حصلت على العديد من فرص العمل في مجال عرض الأزياء. (روسيا اليوم)

رياضة

منوعات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:14 | 2024-10-20
23:00 | 2024-10-19
16:54 | 2024-10-19
16:00 | 2024-10-19
14:00 | 2024-10-19
12:00 | 2024-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24