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رياضة
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تكشف عن مفاجأة كبيرة
Lebanon 24
20-10-2024
|
07:33
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كشفت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 عن تجهيزها لمفاجأة كبيرة وعن أهدافها وطموحاتها المستقبلية في عالم الملاكمة.
وقالت إيمان خليف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بمقر اللجنة الأولمبية الجزائرية: "أحببت أن أعقد الندوة الصحفية اليوم لكي أشارك معكم قصة نجاحي، إيمان شابة مثل كل شابة أو امرأة جزائرية صنعت المستحيل بإرادتها وعزيمتها هناك فيلم وثائقي يتم إعداده عن قصة نجاحي وسيتم عرضه على منصات عالمية".
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وكشفت إيمان خليف عن تخطيطها لدخول عالم الاحتراف في لعبة الملاكمة موضحة: "سأدخل عالم الاحتراف كوني أملك العديد من العروض في الملاكمة المحترفة".
يذكر أن إيمان خليف أحرزت ذهبية الملاكمة في وزن 66 في أولمبياد باريس بعدما تغلبت على الصينية ليو يانغ المصنفة ثانية 5-0 بإجماع الحكام، وأصبحت أول ملاكمة جزائرية وإفريقية تحصد ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية.
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