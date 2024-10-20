23
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"ويسلي شنايدر" عن "سيرجيو بوسكيتس": طفل بكَّاء ولاعب صعب المنافسة
Lebanon 24
20-10-2024
|
08:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف ويسلي شنايدر نجم إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب هولندا السابق، سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة السابق وإنتر ميامي الأميركي الحالي، بأنه "طفل بكَّاء" بالإضافة إلى أنه"شخص من السيئ اللعب ضده".
Advertisement
ولعب بوسكيتس دورًا مهمًا في فوز منتخب إسبانيا بقلبي كأس العالم 2010 وكأس أوروبا عامي 2008 و2012، بالإضافة إلى العديد من البطولات مع برشلونة.
وفي حديثه لصحيفة زيغو سبورت، أعرب شنايدر عن حبه لأندريس إنييستا، الذي أعلن مؤخرًا اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالألقاب امتدت 22 عامًا.ولكن عند الحديث عن بوسكيتس قال شنايدر: بوسكيتس كان لاعبًا مزعجًا للغاية.
وأضاف: بمجرد تلقيه ضربة واحدة يبدأ في البكاء. إنه طفل كثير البكاء. لقد تشاجرت معه حرفيًا في كل مباراة. وفي إحدى المرات قلت له: سأراك في إيبيزا في الصيف، ثم سنتحدث مرة أخرى.
وزاد شنايدر: في عام 2010 تغلبنا على برشلونة 3-1 على أرضنا، ثم اضطررنا إلى الذهاب إلى كامب نو وبعد ثماني دقائق ضربه تياغو موتا وبدأ بوسكيتس يتدحرج على الأرض بينما كان ينظر من خلال يديه ليرى ما إذا كان موتا سيحصل على بطاقة حمراء، ثم نهض مرة أخرى وكان بخير، إنه طفل كثير البكاء. إنه شخص سيئ اللعب ضده.
والتقى الثنائي مجدداً في نهائي كأس العالم 2010، إذ نجحت إسبانيا في الفوز بهدف إنييستا. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة داخل إسرائيل تخصّ "أنفاق حزب الله".. تقريرٌ يكشفها
Lebanon 24
فضيحة داخل إسرائيل تخصّ "أنفاق حزب الله".. تقريرٌ يكشفها
16:03 | 2024-10-19
19/10/2024 04:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. استشهاد أسيرٍ من "حزب الله" أثناء احتجازه لدى الجيش الإسرائيلي!
Lebanon 24
آخر خبر.. استشهاد أسيرٍ من "حزب الله" أثناء احتجازه لدى الجيش الإسرائيلي!
14:53 | 2024-10-19
19/10/2024 02:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة المنزل الذي استُشهد فيه السنوار.. أصحابه يكشفون الكثير عنه
Lebanon 24
قصة المنزل الذي استُشهد فيه السنوار.. أصحابه يكشفون الكثير عنه
16:00 | 2024-10-19
19/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ مهم كشفه هجوم "حزب الله" على منزل نتنياهو.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
أمرٌ مهم كشفه هجوم "حزب الله" على منزل نتنياهو.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
01:11 | 2024-10-20
20/10/2024 01:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو- الدخان الأسود يتصاعد بشكل كثيف في زغرتا.. اليكم السبب
Lebanon 24
بالفيديو- الدخان الأسود يتصاعد بشكل كثيف في زغرتا.. اليكم السبب
06:50 | 2024-10-20
20/10/2024 06:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2024-10-20
"الزمالك" يتأهل لنهائي كأس السوبر المصري بفوز مثير على "بيراميدز"
09:58 | 2024-10-20
بتهمة الاعتداء على فتاة.. حبس 3 سنوات للاعب مصري شهير!
07:33 | 2024-10-20
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تكشف عن مفاجأة كبيرة
04:07 | 2024-10-20
انحنى على ركبتيه وطلب يدها بطريقة رومانسية.. نجم كرة قدم يعلن ارتباطه بشريكته الحسناء (صور)
01:14 | 2024-10-20
بعد تعافيه من الإصابة.. معضلة قانونية تفسد عودة نيمار للعب مع الهلال فما هي؟
23:00 | 2024-10-19
مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برينتفورد
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
20/10/2024 21:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
20/10/2024 21:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
20/10/2024 21:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24