Advertisement

رياضة

"ويسلي شنايدر" عن "سيرجيو بوسكيتس": طفل بكَّاء ولاعب صعب المنافسة

Lebanon 24
20-10-2024 | 08:58
A-
A+
Doc-P-1265468-638650374428339798.png
Doc-P-1265468-638650374428339798.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصف ويسلي شنايدر نجم إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب هولندا السابق، سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة السابق وإنتر ميامي الأميركي الحالي، بأنه "طفل بكَّاء" بالإضافة إلى أنه"شخص من السيئ اللعب ضده".

Advertisement
ولعب بوسكيتس دورًا مهمًا في فوز منتخب إسبانيا بقلبي كأس العالم 2010 وكأس أوروبا عامي 2008 و2012، بالإضافة إلى العديد من البطولات مع برشلونة.

وفي حديثه لصحيفة زيغو سبورت، أعرب شنايدر عن حبه لأندريس إنييستا، الذي أعلن مؤخرًا اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالألقاب امتدت 22 عامًا.ولكن عند الحديث عن بوسكيتس قال شنايدر: بوسكيتس كان لاعبًا مزعجًا للغاية.

وأضاف: بمجرد تلقيه ضربة واحدة يبدأ في البكاء. إنه طفل كثير البكاء. لقد تشاجرت معه حرفيًا في كل مباراة. وفي إحدى المرات قلت له: سأراك في إيبيزا في الصيف، ثم سنتحدث مرة أخرى.

وزاد شنايدر: في عام 2010 تغلبنا على برشلونة 3-1 على أرضنا، ثم اضطررنا إلى الذهاب إلى كامب نو وبعد ثماني دقائق ضربه تياغو موتا وبدأ بوسكيتس يتدحرج على الأرض بينما كان ينظر من خلال يديه ليرى ما إذا كان موتا سيحصل على بطاقة حمراء، ثم نهض مرة أخرى وكان بخير، إنه طفل كثير البكاء. إنه شخص سيئ اللعب ضده.

والتقى الثنائي مجدداً في نهائي كأس العالم 2010، إذ نجحت إسبانيا في الفوز بهدف إنييستا. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2024-10-20
09:58 | 2024-10-20
07:33 | 2024-10-20
04:07 | 2024-10-20
01:14 | 2024-10-20
23:00 | 2024-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24