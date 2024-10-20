"ويسلي شنايدر" عن "سيرجيو بوسكيتس": طفل بكَّاء ولاعب صعب المنافسة

Advertisement

ولعب بوسكيتس دورًا مهمًا في فوز منتخب إسبانيا بقلبي كأس العالم 2010 وكأس أوروبا عامي 2008 و2012، بالإضافة إلى العديد من البطولات مع برشلونة.وفي حديثه لصحيفة زيغو سبورت، أعرب شنايدر عن حبه لأندريس إنييستا، الذي أعلن مؤخرًا اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالألقاب امتدت 22 عامًا.ولكن عند الحديث عن بوسكيتس قال شنايدر: بوسكيتس كان لاعبًا مزعجًا للغاية.وأضاف: بمجرد تلقيه ضربة واحدة يبدأ في البكاء. إنه طفل كثير البكاء. لقد تشاجرت معه حرفيًا في كل مباراة. وفي إحدى المرات قلت له: سأراك في إيبيزا في الصيف، ثم سنتحدث مرة أخرى.وزاد شنايدر: في عام 2010 تغلبنا على برشلونة 3-1 على أرضنا، ثم اضطررنا إلى الذهاب إلى كامب نو وبعد ثماني دقائق ضربه تياغو موتا وبدأ بوسكيتس يتدحرج على الأرض بينما كان ينظر من خلال يديه ليرى ما إذا كان موتا سيحصل على بطاقة حمراء، ثم نهض مرة أخرى وكان بخير، إنه طفل كثير البكاء. إنه شخص سيئ اللعب ضده.والتقى الثنائي مجدداً في نهائي كأس العالم 2010، إذ نجحت إسبانيا في الفوز بهدف إنييستا. (العربية)