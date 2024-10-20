بتهمة الاعتداء على فتاة.. حبس 3 سنوات للاعب مصري شهير!

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وكانت التحقيقات قد كشفت أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.كما أشارت إلى أن المتهم تم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.وقال اللاعب خلال التحقيق إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يتعد عليها، على عكس أقوالها التي اتهمته باستدراجها إلى شقته.يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت ألقت القبض على لاعب نادي الريان القطري أحمد ياسر المحمدي، شقيق لاعب الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، بتهمة الاعتداء على فتاة.وأحمد ياسر المحمدي يبلغ من العمر 30 عامًا، من مواليد 17 ايار 1994، ومارس لعبة كرة القدم من داخل أكاديمية أسباير في قطر، قبل الانتقال إلى صفوف لخويا القطري في عام 2011.واستمر الشاب برفقة فريق لخويا القطري لمدة موسم لينتقل بعدها إلى صفوف فريق الدحيل، الذي قام بإعارته إلى فريق سيد لونيسا الإسباني في تموز 2017 لمدة ستة أشهر، قبل أن ينتقل في يناير 2018 من صفوف الدحيل إلى الريان على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، قبل أن تتم إعارته إلى فريق فيسيل كوبي الياباني في آب 2018 لمدة ستة أشهر أيضاً، وبعدها لعب المحمدي في الريان عام 2021، قادماً من الدحيل مقابل 400 ألف يورو.كما سبق لأحمد ياسر المحمدي أن شارك مع منتخب مصر للشباب في عام 2011 تحت قيادة محمد عمر المدير الفني للفريق في ذلك الوقت، خلال الاستعداد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب برواندا، قبل أن يتجه لتمثيل المنتخب القطري.وشارك اللاعب صاحب الـ 30 عاماً في 171 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف، وتقديم 3 تمريرات حاسمة. (العربية)