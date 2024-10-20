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رياضة
لاعبو "بايرن ميونخ" يشعرون براحة أكبر مع "هاري كين" مقارنةً بليفاندوفسكي
Lebanon 24
20-10-2024
|
23:00
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كشفت تقارير صحفية أن لاعبي بايرن ميونخ الألماني يشعرون براحة أكبر منذ انضمام الإنجليزي هاري كين لصفوف الفريق، بدلا من المهاجم السابق روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي، إذ يشعرون بأن البولندي كان "يهتم بنفسه فقط".
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وسجل ليفاندوفسكي 344 هدفًا رائعًا في 375 مباراة مع بايرن، وفاز بـ 8 ألقاب في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يرحل إلى برشلونة، في المقابل انتقل كين إلى بايرن في صيف عام 2023 قادماً من توتنهام، إذ سجل 57 هدفًا في 55 مباراة بكافة المسابقات، لكنه لم يفز بأي لقب مع النادي "البافاري" حتى الآن.
وكان موقع "ذا أثلتيك" قد ذكر سابقاً أن زملاء كين في الفريق "منبهرون" بثقة هداف إنجلترا وتواضعه الحقيقي، إذ قال توماس مولر: نحن سعداء للغاية بوجوده في الفريق.
وأضاف جمال موسيالا: كنت أتوقع مستويات عالية، لكن ليس بالمستوى الذي قدمه حتى الآن، بل إن اللعب معه أسهل مما كنت أعتقد.
ومع ذلك، فقد بدا ليفاندوفسكي مختلفًا تمامًا وفقًا لوجهة نظر غرفة الملابس.
وذكر تقرير مؤخراً نشره موقع 'sportbible' أن أسلوب الدولي البولندي أزعج زملائه في الفريق، إذ يعتقدون أن ليفاندوفسكي كان يهتم فقط بتسجيل أهدافه وليس الفريق.
وقال مصدر في غرفة ملابس بايرن: "تشعر دائمًا أن ليفاندوفسكي يفعل ذلك لنفسه، وليس للنادي. بالنسبة لكين، الأمر كله يتعلق بفوز الفريق. إنه النموذج المثالي للجميع.
ويتصدر بايرن ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة بالتساوي مع لايبزيغ، ويستعد لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال يوم الأربعاء. (العربية)
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