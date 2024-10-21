حبيقة إلى فالنسيا لتمثيل لبنان في سباقات الكارتنغ

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تشارك السائقة اللبنانية ستيفاني حبيقة (21 سنة) في سباق الكارتنغ الذي سيقام في مدينة فالنسيا الاسبانية ضمن فاعليات "مسابقات الرياضة الميكانيكية"("فيا" موتورسبورت غايمز) التي سينظمها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في نسختها الثالثة بين 23 و27 تشرين الأول الجاري وعلى مدى خمسة أيام، حيث سيشارك في هذه السباقات 463 سائق وسائقة من العديد من دول العالم.وسبق لحبيقة ان شاركت في بطولة لبنان بالكارتنغ عام 2019 وحققت نتائج جيدة وصعدت عدة مرات الى منصة التتويج.وستخوض حبيقة،التي تعيش في انكلترا، سباق الكارتنغ ضمن الاستحقاق الدولي الكبير على حلبة فالنسيا في فئة الكبار الى جانب 36 سائقا وسائقة، آملة ان تحقق نتيجة جيدة في السباق الذي سيقام على مدى ثلاثة ايام الجمعة والسبت والأحد نهاية الأسبوع الجاري.وقالت حبيقة: "هدفي تمثيل لبنان في هذه الحدث العالمي الكبير الذي تحتضنه مدينة فالنسيا الأسبانية. وسأبذل قصارى جهدي لمقارعة سائقين وسائقات متمرسين من مختلف أنحاء العالم ". (الوكالة الوطنية)