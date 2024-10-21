"نراقبه بشكل خاص".. تيباس: فينيسيوس يثير غضب العدوّ

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إن البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، يثير "غضب العدو" لأنه "يحارب العنصرية"، معتبرا أنه بمثابة "قائد"، وأكد أنهم وضعوا "مراقبة خاصة" لرصد التجاوزات ضد اللاعب.

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وصرح تيباس، خلال فعالية نظمتها الليجا اليوم الاثنين، وشهدت مناقشة مفاتيح مكافحة خطاب الكراهية في كرة القدم، قائلا إن "فينيسيوس لاعب يثير غضب العدو من خلال مكافحته للعنصرية، ونحن نضع مراقبة خاصة عليه، لأنه قائد قرر أن يكون لديه موقف واضح ضد العنصرية".



وأضاف: "هناك شكاوى لا يعلم حتى بشأنها، لأن الفرق التي نرسلها إلى الملعب وخارجه، تسمح لنا بمعرفة الكثير، مقارنة بما كان الوضع عليه قبل عام ونصف".

وأردف: "لقد حدث تغيير مهم"، مضيفا أن "الجماهير الآن تبلغ عند سماع إهانة عنصرية في الملاعب".



لكنه أقر، في نفس الوقت، بأن هذه مشكلة لا يمكن القضاء عليها بنسبة مائة بالمائة.



وقال رئيس الليجا، الذي طلب الحصول على مزيد من الصلاحيات العقابية، بعد تلقيه أكثر من 30 شكوى بشأن سلوكيات عنصرية: "لقد أحرزنا تقدما، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، لأن هذه السلوكيات لا تزال موجودة في عالم كرة القدم".



ومع ذلك، أبرز تيباس التقدم الذي تحقق حتى الآن، وقال: "علينا أن نفكر في أنه قبل عشر سنوات بإسبانيا، كانت الهتافات تُردد في جميع أنحاء الملعب، ولحسن الحظ، ليس هذا هو الحال الآن.. من المهم معالجة هذه الأمور، ورؤية الأخطاء التي ارتكبناها، حتى لا نكررها". (كووورة)