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رياضة

بعد الانفصال.. كيف كان اللقاء الأول بين أشرف حكيمي وطليقته الممثلة؟

Lebanon 24
21-10-2024 | 14:00
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كشفت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، طليقة الدولي المغربي أشرف حكيمي السابقة، عن تفاصيل لقائهما الأخير في مدريد، والأول بينهما منذ انفصالهما في عام 2023.

وانفصلت هبة عبوك عن حكيمي بعد علاقة استمرت 5 سنوات أنجبا خلالها طفلين، وذلك على خلفية أنباء تورط النجم المغربي في قضية اعتداء جنسي على فتاة في باريس.
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ووفقا لموقع "okdiario"، فقد شوهد الزوجان السابقان بعدم عام ونصف من الانفصال، وهما يغادران مطعما في مدريد، حيث كان الحضور يشمل أيضا الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد.

وأكدت هبة عبوك، العلاقات الودية التي تربطها بزوجها السابق، قائلة: "لا أريد أن أضيف شيئا آخر، لكنه بالطبع والد أطفالي، ماذا تريدون أن أقول لكم؟".

وبشأن التزامات حكيمي كأب، أجابت الممثلة الإسبانية المنحدرة من أصول تونسية، قائلة إنه "مثالي تماما"، وفي تصريحات أخرى نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية.

وذكرت تقارير أخيرة أن هبة عبوك ستشارك في فيلم جديد يَحمل اسم "صوفيا"، وهو فيلم روائي طويل، تونسي إنكليزي، ومن بطولة الفنان ظافر العابدين، وإخراجه. (روسيا اليوم)

رياضة

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