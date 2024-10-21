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رياضة

برشلونة في ورطة حقيقية قبل مباراة بايرن ميونخ.. ما هي؟

Lebanon 24
21-10-2024 | 16:00
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يواجه نادي برشلونة الإسباني، أزمة حقيقية قبل مواجهته المرتقبة ضد بايرن ميونخ الألماني، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2024-25، المقررة يوم الأربعاء المقبل تشرين الأول الحالي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية في تقرير لها، غياب المدافع إريك غارسيا الذي تحوّل إلى خط الوسط تحت قيادة المدرب هانز فليك، وذلك بعد إصابته في العضلة الضامة اليمنى، والتي منعته من المشاركة أيضًا في المباراة الأخيرة أمام إشبيلية (5-1).
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تأتي إصابة غارسيا في وقت حساس، خاصة أن برشلونة يعاني من غيابات أخرى مؤثرة تشمل أندرياس كريستنسن، ورونالد أراوخو، وفيران توريس، والحارس مارك أندريه تير شتيغن، بالإضافة إلى مارك برنال. فمع غياب إريك غارسيا والعديد من اللاعبين الأساسيين، يواجه المدرب هانز فليك تحديًا كبيرًا في اختيار التشكيلة المناسبة. يبدو أن البدائل المتاحة بحسب الصحيفة، تشمل فرانكي دي يونغ، الذي قد يشارك إذا تجاوز إصابته الأخيرة، فيما يمكن أيضًا الاعتماد على فيرمين أو داني أولمو لتعويض الغيابات.

ومع هذا، فإن جميع هذه الخيارات تعاني من نقص في الجاهزية البدنية بسبب العودة من إصابات، ما يجعل توزيع دقائق اللعب بعناية ضرورة لتجنب حدوث انتكاسات.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون غافي خيارًا إضافيًّا في يد مدرب برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال، ولكن الحذر مطلوب في ظل التعافي الحديث للاعب من الإصابة، كما هو الحال لدى زملائه العائدين للتو من الإصابة.

وأوضحت الصحيفة، أنه في ظل الظروف الراهنة، سيراهن هانز فليك على استغلال خبرة الموجدين مع الموازنة بين الأداء البدني والتكتيكي، لضمان الخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام بايرن ميونخ في هذه المواجهة الحاسمة.

يجدر الذكر أن "موندو ديبورتيفو"، أشارت إلى أن غارسيا سيكون حاضرًا بنسبة كبيرة الأسبوع المقبل في الكلاسيكو المرتقب ضد ريال مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. (winwin)
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