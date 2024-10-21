22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هل يعود توتي للملاعب؟
Lebanon 24
21-10-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مزح النجم الإيطالي السابق فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، اليوم الإثنين بشأن إمكانية عودته إلى الملاعب، لكنه أكد أنه لن يلعب أبدا في لاتسيو.
وقال في فعالية دعائية في مدينة مونزا الإيطالية، لدى سؤال عما إذا كان يرغب في العودة إلى كرة القدم كمحترف: "تلقيت اتصالات من فرق جعلتني أفكر.. سيكون الأمر صعبا لكن لا أستبعد أي شيء".
Advertisement
وأضاف ضاحكا: "هناك لاعبون عادوا للعب بعد سنوات عديدة، في نهاية مسيرتهم. كل شيء يعتمد على المكان الذي سألعب فيه، ولكن إذا عدت إلى الدوري الإيطالي فسأحتاج إلى التدريب جيدا".
وتابع قائد روما السابق المزاح مؤكدا أنه يمكنه اللعب حتى يبلغ 48 عاما: "في شهرين أو ثلاثة سأكون جاهزا. نصف ساعة، عشرون دقيقة". لكنه أكد أنه لن يلعب أبدا في لاتسيو، غريم روما الذي يعتبره فريق حياته، وقال: "لاتسيو لن يكون خيارا أبدا".
وأوضح اللاعب السابق متوقعا رد فعل وسائل الإعلام على تصريحاته: "كل هذا جاء بسبب مزحة قلتها في مقابلة سابقة حيث قلت إنه لا يوجد الكثير من الجودة وأنه يمكنني العودة للعب، لكن لا تكتبوا مقالات تقول إنني سأعود للعب، حسنا". (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما بقا عندي مدخول": هشام حداد غادر لبنان وانتقل إلى دبي.. هل ترك الـ MTV؟
Lebanon 24
"ما بقا عندي مدخول": هشام حداد غادر لبنان وانتقل إلى دبي.. هل ترك الـ MTV؟
02:52 | 2024-10-21
21/10/2024 02:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت مع زوجها إلى طريق مسدود.. ممثلة شهيرة تعلن طلاقها للمرة الثانية!
Lebanon 24
وصلت مع زوجها إلى طريق مسدود.. ممثلة شهيرة تعلن طلاقها للمرة الثانية!
09:41 | 2024-10-21
21/10/2024 09:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال برّي حزينة... من خسرت في جنوب لبنان؟ (صورة)
Lebanon 24
نوال برّي حزينة... من خسرت في جنوب لبنان؟ (صورة)
07:42 | 2024-10-21
21/10/2024 07:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن هاشم صفي الدين ووفيق صفا... إليكم ما كشفه وئام وهاب
Lebanon 24
عن هاشم صفي الدين ووفيق صفا... إليكم ما كشفه وئام وهاب
09:26 | 2024-10-21
21/10/2024 09:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب أحد الفنادق... طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارة شاهدوا الصور
Lebanon 24
قرب أحد الفنادق... طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارة شاهدوا الصور
08:15 | 2024-10-21
21/10/2024 08:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:45 | 2024-10-22
كريسبو: العين سيقاتل حتى النهاية في دوري أبطال آسيا
16:00 | 2024-10-21
برشلونة في ورطة حقيقية قبل مباراة بايرن ميونخ.. ما هي؟
14:00 | 2024-10-21
بعد الانفصال.. كيف كان اللقاء الأول بين أشرف حكيمي وطليقته الممثلة؟
10:43 | 2024-10-21
"نراقبه بشكل خاص".. تيباس: فينيسيوس يثير غضب العدوّ
10:30 | 2024-10-21
قتلته إسرائيل بغارة.. كرة اليد اللبنانية تخسر الأستاذ حسن
08:56 | 2024-10-21
حبيقة إلى فالنسيا لتمثيل لبنان في سباقات الكارتنغ
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
22/10/2024 09:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
22/10/2024 09:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
22/10/2024 09:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24