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رياضة

هل يعود توتي للملاعب؟

Lebanon 24
21-10-2024 | 23:00
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مزح النجم الإيطالي السابق فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، اليوم الإثنين بشأن إمكانية عودته إلى الملاعب، لكنه أكد أنه لن يلعب أبدا في لاتسيو.

وقال في فعالية دعائية في مدينة مونزا الإيطالية، لدى سؤال عما إذا كان يرغب في العودة إلى كرة القدم كمحترف: "تلقيت اتصالات من فرق جعلتني أفكر.. سيكون الأمر صعبا لكن لا أستبعد أي شيء".
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وأضاف ضاحكا: "هناك لاعبون عادوا للعب بعد سنوات عديدة، في نهاية مسيرتهم. كل شيء يعتمد على المكان الذي سألعب فيه، ولكن إذا عدت إلى الدوري الإيطالي فسأحتاج إلى التدريب جيدا".

وتابع قائد روما السابق المزاح مؤكدا أنه يمكنه اللعب حتى يبلغ 48 عاما: "في شهرين أو ثلاثة سأكون جاهزا. نصف ساعة، عشرون دقيقة". لكنه أكد أنه لن يلعب أبدا في لاتسيو، غريم روما الذي يعتبره فريق حياته، وقال: "لاتسيو لن يكون خيارا أبدا".

وأوضح اللاعب السابق متوقعا رد فعل وسائل الإعلام على تصريحاته: "كل هذا جاء بسبب مزحة قلتها في مقابلة سابقة حيث قلت إنه لا يوجد الكثير من الجودة وأنه يمكنني العودة للعب، لكن لا تكتبوا مقالات تقول إنني سأعود للعب، حسنا". (كووورة)
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