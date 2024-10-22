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رياضة

كريسبو: العين سيقاتل حتى النهاية في دوري أبطال آسيا

Lebanon 24
22-10-2024 | 01:45
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أكد المدرب هيرنان كريسبو أن العين لم يفقد الآمل في تجاوز مرحلة الدوري في البطولة القارية رغم حصوله على نقطة واحدة من أول 3 مباريات خاضها في المسابقة.

قال المدرب الأرجنتيني بعد خسارة العين أمام الهلال السعودي 4-5 في الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، إن فريقه سيقاتل حتى النهاية للحفاظ على حظوظه في البطولة الآسيوية.
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وأوضح: "لقد قدمنا مباراة جيدة للغاية ضد الهلال، وفخور جداً بلاعبي فريقي، لقد واجهنا فريقا يمتلك كوكبة من اللاعبين العالميين، وأرى أنه أفضل فريق في آسيا، ورغم ذلك لعبنا بشكل قوي وكنا منافس له".
وتابع: "بهذه الروح أنا واثق من العودة مجددا، وسنقاتل على فرصتنا في البطولة الآسيوية حتى النهاية".
وواصل هيرنان كريسبو: "لدينا فرصة لتصحيح مسارنا في قادم الجولات، لقد قدمنا مباراة قوية اليوم رغم الخسارة".
أما بالنسبة إلى رأيه في مردود سفيان رحيمي الذي أحرز 3 أهداف، قال: "رحيمي لاعب كبير ويستحق كل ما يحققه ويجب أن نقدم له الدعم الكامل".
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