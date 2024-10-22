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رياضة

بيكيه يخرج عن صمته للمرّة الأولى بعد خيانته لشاكيرا.. بماذا اتهمها؟

Lebanon 24
22-10-2024 | 08:42
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خرج جيرارد بيكيه، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن صمته وقرّر للمرة الأولى التحدث بوضوح عن كواليس علاقته بالمغنية الكولومبية شاكيرا ذات الأصول اللبنانية، بعد انفصالهما منذ عامين.

وانفصل بيكيه عن شاكيرا في صيف 2022، عقب علاقة دامت لأكثر من 10 سنوات وكان لهما طفلان، لكن رغم إعلان الطرفين الانفصال بالتراضي، إلا أن شاكيرا، هاجمت بيكيه في أغانيها.
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ونفى بيكيه اتهامات شاكيرا، التي كشفت في كل مرة أن لاعب كرة القدم انسحب من علاقتهما ووقع في حب كلارا شيا عندما كانا لا يزالان زوجين، وقال في مقابلة مع شبكة "CNN": "شاكيرا لا تقول الحقيقة بالطريقة التي كانت عليها. لكني لا أستطيع التحكم فيما تقوله أو تنشره وسائل الإعلام، لذلك أنا هادىء".

وأضاف: "أفضل شيء هو أنني في النهاية محاط بأحبائي وعائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين يعرفوني حقا، إنهم يعرفون كيف أنا وماذا أفعل، وهذا يمنحني الكثير من راحة البال".

وتابع بيكيه: "أنا سعيد للغاية، أقضي وقتا رائعا وأشعر بالامتياز. أستمتع بالحياة التي عشتها، والقدرة على اللعب في برشلونة نادي حياتي لأكثر من 20 عاما، والأطفال والأسرة الرائعة، والأصدقاء وأولئك من المدرسة الذين ما زلت أحتفظ بهم".

في المقابل، تعيش المطربة الكولومبية في ميامي الأميركية حاليا، بعد أن طوت صفحة هذه الحلقة الصعبة في حياتها وغادرت إسبانيا. (روسيا اليوم)

رياضة

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