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رياضة

قمة منتظرة بين ريال مدريد وضيفه بوروسيا دورتموند

Lebanon 24
22-10-2024 | 11:54
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تشهد الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا قمة منتظرة بين ريال مدريد وضيفه بوروسيا دورتموند.
المباراة التي ستقام على ملعب سانتياغو بيرنابيو (10 مساء بتوقيت السعودية) تعتبر إعادة لنهائي البطولة النسخة الماضية من البطولة، لكن هذه المرة يجد رجال المدرب كارلو أنشيلوتي أنفسهم أمام حتمية التدارك بالفوز ولا غير إثر الهزيمة من ليل في الجولة الماضية، على عكس الفريق الألماني الذي يحتل الصدارة بست نقاط بفارق الأهداف عن الفرق التي تشاركه الصدارة.
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ويريد الفريق الألماني تعويض هزيمة النهائي العام الماضي بالفوز في بيرنابيو والعودة إلى ألمانيا بالنقاط كاملة. (بي إن سبورتس)

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