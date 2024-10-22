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رياضة
في دوري أبطال أوروبا.. إنجاز تاريخي ينتظر كيليان مبابي
Lebanon 24
22-10-2024
|
15:18
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سيكون الدولي الفرنسي، كيليان مبابي مُهاجم فريق ريال مدريد على موعد مع التاريخ في مباراة بوروسيا دورتموند بمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25.
ويلتقي ريال مدريد مع ضيفه بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الثلاثاء 22 تشرين الأول، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، برسم الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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يتأهب مبابي لخوض مباراته رقم (76) في دوري أبطال أوروبا والثالثة بقميص ريال مدريد، علمًا بأن باقي المباريات لعبها بقميص فريقي باريس سان جيرمان وموناكو، وخلال هذا العدد من المباريات تمكن الغزال الفرنسي من إحراز 49 هدفًا.
وحال تمكن مبابي من إحراز هدف ضد بوروسيا دورتموند، سيصل إلى 50 هدفًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويُعادل إنجاز مواطنه تييري هنري، الذي سجّل نفس العدد من الأهداف في 112 مباراة.
وإذا وصل مبابي إلى الهدف رقم (50) خلال مباراة دورتموند، سيكون النجم الفرنسي ثالث أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الرقم (76 مباراة فقط).
ويسبق كيليان مبابي الثنائي، رود فان نيستلروي نجم مانشستر يونايتد الذي تمكن من تسجيل 50 هدفًا في 62 مباراة، وليونيل ميسي الذي سجّل نفس العدد من الأهداف في 66 مباراة بالمسابقة الأوروبية، كما سيتفوق كيليان على مهاجم برشلونة الحالي، وبايرن ميونخ السابق، روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 50 هدفًا في "التشامبيونزليغ" خلال 77 مباراة. (winwin)
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