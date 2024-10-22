بشأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها ساليبا.. آرسنال لن يستأنف قرار الحكم

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كشف تقرير صحفي إنكليزي، اليوم الثلاثاء، عن موقف آرسنال بشأن إمكانية التقدم باستئناف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعبه الفرنسي ويليام ساليبا، مدافع الغانرز، خلال مباراة السبت الماضي ضد بورنموث.وحل آرسنال ضيفًا على بورنموث، يوم السبت الماضي، على ملعب فيتاليتي، ضمن مباريات الجولة الثامنة للبريميرليغ.وشهدت المباراة حصول ساليبا، على بطاقة حمراء في الدقيقة 30 الشوط الأول.وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، قد أكد أن الأمر يعود إلى إدارة النادي لاتخاذ القرار الأنسب.وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنكليزية، فقد قرر آرسنال عدم التقدم باستئناف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها ساليبا.وأشارت الصحيفة، إلى أن المدافع الفرنسي لن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة الأحد المقبل ضد ليفربول، في قمة مباريات الجولة التاسعة للبريميرليغ. (كووورة)