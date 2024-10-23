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رياضة
أرسنال يفوز على شاختار في دوري الأبطال
Lebanon 24
23-10-2024
|
02:48
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احتاج أرسنال الإنكليزي إلى هدف عكسي ليضمن فوزا صعبا 1- صفر على شاختار دونيتسك الأوكراني يوم الثلاثاء ويحقق انتصاره الثاني في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويخفف من وطأة أول هزيمة محلية له هذا الموسم مطلع الأسبوع.
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وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء في الشوط الثاني إلى جانب العديد من الفرص الجيدة، لكن الواقع هو أنه لم يصل إلى أفضل مستوى له قط واضطر إلى الصمود في نهاية المباراة أمام بعض الضغط من منافسه الأوكراني.
وبدأ أرسنال، الذي خسر 2-صفر أمام بورنموث في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم السبت، اللقاء بسرعة وحصل البرازيليان غابرييل مارتينيلي وغابرييل خيسوس على فرصتين جيدتين قبل أن يقف الحظ إلى جانب الفريق في التسجيل بالدقيقة 29.
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