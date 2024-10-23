24
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الليلة.. قفزة تاريخية بانتظار محمد صلاح
Lebanon 24
23-10-2024
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينتظر محمد صلاح رقما تاريخيا وذلك في مباراة ليفربول ولايبزيغ، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.
ويسعى ليفربول للحفاظ على علامته الكاملة بعدما حصد 6 نقاط من فوزين بأول جولتين، أملا في المنافسة بقوة على الصدارة.
Advertisement
ويتسلح "الريدز" بمهاجمه وهدافه المصري محمد صلاح الذي سجل وصنع خلال الفوز الأخير في دوري الأبطال على حساب بولونيا الإيطالي بنتيجة 2-0.
وفي حال مشاركة محمد صلاح خلال مواجهة ليفربول ولايبزيغ، الليلة، سيخوض مباراته رقم 69 في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.
وسيصبح بذلك محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين ظهورا بقميص الريدز، في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، بعد كل من جيمي كاراجر (91 مباراة) وستيفن جيرارد (87 مباراة).
كذلك يحتاج محمد صلاح إلى هدفين فقط، للوصول إلى الهدف رقم 50 مع ليفربول، في مختلف المسابقات الأوروبية.
واستطاع صاحب الـ32 عاما تسجيل 7 أهداف وصناعة 6 أخرى خلال 11 مباراة خاضها مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
بيكيه يخرج عن صمته للمرّة الأولى بعد خيانته لشاكيرا.. بماذا اتهمها؟
Lebanon 24
بيكيه يخرج عن صمته للمرّة الأولى بعد خيانته لشاكيرا.. بماذا اتهمها؟
08:42 | 2024-10-22
22/10/2024 08:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من منطقة الطيونة... هكذا سقط أحد المباني بعد استهدافه (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد من منطقة الطيونة... هكذا سقط أحد المباني بعد استهدافه (فيديو)
08:09 | 2024-10-22
22/10/2024 08:09:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"اخدوا جنى العمر".. ممثلة لبنانية شهيرة توثق الدمار الهائل الذي حلّ بالشارع الذي تسكن فيه (صورة)
Lebanon 24
"اخدوا جنى العمر".. ممثلة لبنانية شهيرة توثق الدمار الهائل الذي حلّ بالشارع الذي تسكن فيه (صورة)
02:46 | 2024-10-23
23/10/2024 02:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يكشف من كان مع صفي الدين
Lebanon 24
بالتفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يكشف من كان مع صفي الدين
16:07 | 2024-10-22
22/10/2024 04:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا الجيش الإسرائيليّ خائف من خوض حربٍ في لبنان؟.. إليكم ما كشفه هذا التقرير
Lebanon 24
لماذا الجيش الإسرائيليّ خائف من خوض حربٍ في لبنان؟.. إليكم ما كشفه هذا التقرير
08:00 | 2024-10-22
22/10/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:25 | 2024-10-23
هل سيتولى زين الدين زيدان تدريب منتخب السعودية؟
02:48 | 2024-10-23
أرسنال يفوز على شاختار في دوري الأبطال
00:39 | 2024-10-23
صلاح يحسم موقفه من عروض السعودية.. ويمنح كلمته الأخيرة لليفربول
23:00 | 2024-10-22
بشأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها ساليبا.. آرسنال لن يستأنف قرار الحكم
15:18 | 2024-10-22
في دوري أبطال أوروبا.. إنجاز تاريخي ينتظر كيليان مبابي
14:09 | 2024-10-22
أفضل 10 مراوغين في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا
فيديو
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
23/10/2024 14:44:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
23/10/2024 14:44:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
23/10/2024 14:44:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24