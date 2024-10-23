الليلة.. قفزة تاريخية بانتظار محمد صلاح

ينتظر محمد صلاح رقما تاريخيا وذلك في مباراة ليفربول ولايبزيغ، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

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ويسعى ليفربول للحفاظ على علامته الكاملة بعدما حصد 6 نقاط من فوزين بأول جولتين، أملا في المنافسة بقوة على الصدارة.ويتسلح "الريدز" بمهاجمه وهدافه المصري محمد صلاح الذي سجل وصنع خلال الفوز الأخير في دوري الأبطال على حساب بولونيا الإيطالي بنتيجة 2-0.وفي حال مشاركة محمد صلاح خلال مواجهة ليفربول ولايبزيغ، الليلة، سيخوض مباراته رقم 69 في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.وسيصبح بذلك محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين ظهورا بقميص الريدز، في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، بعد كل من جيمي كاراجر (91 مباراة) وستيفن جيرارد (87 مباراة).كذلك يحتاج محمد صلاح إلى هدفين فقط، للوصول إلى الهدف رقم 50 مع ليفربول، في مختلف المسابقات الأوروبية.واستطاع صاحب الـ32 عاما تسجيل 7 أهداف وصناعة 6 أخرى خلال 11 مباراة خاضها مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي. (روسيا اليوم)