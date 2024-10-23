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رياضة
حصل على وظيفة وأخيرًا.. نجل الأسطورة مارادونا يتولى تدريب هذا الفريق
Lebanon 24
23-10-2024
|
14:00
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حصل سيناجرا مارادونا نجل أسطورة منتخب الأرجنتين الراحل دييغو مارادونا، على وظيفة أخيرا ليعود إلى مقاعد البدلاء كمدرب لأحد أندية دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا، بحسب بيان رسمي من النادي على موقع إنستغرام.
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وسيتولى سيناجرا منصب المدير الفني لفريق أود إيبارا، الذي يلعب ضمن المجموعة 12 بالدرجة الثالثة الإسبانية، حتى نهاية منافسات الموسم الحالي 2024-2025.
وسيكون نجل مارادونا هو المدرب الجديد للفريق الذي تأسس خلال العام 1969 خلفا لفرانسيس دياز.
وكان سيناجرا يشغل مركز لاعب خط الوسط في الفئات الدنيا في إيطاليا، وظل مرتبطا دائما بكرة القدم رغم أنه لم يحقق شهرة والده أبدا على كافة الأصعدة والمستويات.
وقام نجل مارادونا بتدريب فريق شباب سان جيورجيو والفريق الأول لنابولي يونايتد، بالإضافة إلى فترة قصيرة في بومبي ونادي مونت كالتشيو، في دوري الدرجة الخامسة الإيطالي.
يذكر أن الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا توفي في عام 2020، بعد أن حقق نجاحات مذهلة واستثنائية على كافة الأصعدة الفردية والجماعية، أبرزها قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 1986 بالمكسيك. (روسيا اليوم)
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