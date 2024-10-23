Advertisement

رياضة

برشلونة يقسو على بايرن ميونيخ بأمسية مُثيرة

Lebanon 24
23-10-2024 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1267420-638653460151988500.png
Doc-P-1267420-638653460151988500.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قاد المهاجم البرازيلي رافينيا فريقه برشلونة لفوز عريض على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 4-1 مساء اليوم الأربعاء على الملعب الأولمبي لويس كومبانيس لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
Advertisement
وضرب رافينيا بقوة محرزاً ثلاثية تاريخية "هاتريك" في شباك الفريق البافاري عندما افتتح التسجيل بعد مرور أقل من دقيقة، وهو الهدف الأسرع الذي يتلقاه بايرن في دوري أبطال أوروبا بمسماه الحالي منذ موسم 1992/93.

وفي الدقيقة 18، أدرك المهاجم الإنجليزي هاري كين التعادل لبايرن، لكن البولندي روبيرت ليفاندوفسكي أضاف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36، قبل أن يعزز رافينيا النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1 للنادي الكتالوني.

وأضاف رافينيا هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه في الدقيقة 56 لتنتهي المباراة بفوز عريض ومستحق لبرشلونة، هو الأول على بايرن ميونيخ منذ شهر مايو من العام 2015.

يذكر أن برشلونة كان خسر في مبارياته الست الأخيرة أمام بايرن ميونخ، واستقبلت شباكه 22 هدفًا وفشل في التسجيل على الإطلاق في آخر أربع هزائم.

وتلقى بايرن ميونيخ 4 أهداف خلال الوقت الأصلي في مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أبريل 2014 أمام ريال مدريد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط، في حين تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 3 نقاط بعد خسارة في الجولة الماضية أمام أستون فيلا 0-1.

وفي مباراة أخرى، حرم فينورد الهولندي مضيفه بنفيكا البرتغالي من فوز ثالث توالياً عندما تغلب عليه بثلاثة أهداف للياباني أياسي أويدا (12) وأنتوني ميلامبو (33 و90+2) مقابل هدف للدولي التركي كريم أكتوركوغلو (66). (بي إن سبورتس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:00 | 2024-10-24
00:00 | 2024-10-24
23:00 | 2024-10-23
16:00 | 2024-10-23
14:00 | 2024-10-23
10:27 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24