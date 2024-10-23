برشلونة يقسو على بايرن ميونيخ بأمسية مُثيرة

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قاد المهاجم البرازيلي رافينيا فريقه برشلونة لفوز عريض على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 4-1 مساء اليوم الأربعاء على الملعب الأولمبي لويس كومبانيس لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وضرب رافينيا بقوة محرزاً ثلاثية تاريخية "هاتريك" في شباك الفريق البافاري عندما افتتح التسجيل بعد مرور أقل من دقيقة، وهو الهدف الأسرع الذي يتلقاه بايرن في دوري أبطال أوروبا بمسماه الحالي منذ موسم 1992/93.وفي الدقيقة 18، أدرك المهاجم الإنجليزي هاري كين التعادل لبايرن، لكن البولندي روبيرت ليفاندوفسكي أضاف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36، قبل أن يعزز رافينيا النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1 للنادي الكتالوني.وأضاف رافينيا هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه في الدقيقة 56 لتنتهي المباراة بفوز عريض ومستحق لبرشلونة، هو الأول على بايرن ميونيخ منذ شهر مايو من العام 2015.يذكر أن برشلونة كان خسر في مبارياته الست الأخيرة أمام بايرن ميونخ، واستقبلت شباكه 22 هدفًا وفشل في التسجيل على الإطلاق في آخر أربع هزائم.وتلقى بايرن ميونيخ 4 أهداف خلال الوقت الأصلي في مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أبريل 2014 أمام ريال مدريد.ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط، في حين تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 3 نقاط بعد خسارة في الجولة الماضية أمام أستون فيلا 0-1.وفي مباراة أخرى، حرم فينورد الهولندي مضيفه بنفيكا البرتغالي من فوز ثالث توالياً عندما تغلب عليه بثلاثة أهداف للياباني أياسي أويدا (12) وأنتوني ميلامبو (33 و90+2) مقابل هدف للدولي التركي كريم أكتوركوغلو (66). (بي إن سبورتس)