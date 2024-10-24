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رياضة

بصعوبة.. ليفربول تجاوز لايبتسيغ

Lebanon 24
24-10-2024 | 00:00
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تمكن ليفربول الإنكليزي من تجاوز عقبة مستضيفه لايبتسيغ الألماني بصعوبة بفوزه عليه (1-0) اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وبصم الأوروغواياني داروين نونيز على الهدف الوحيد في المواجهة بعد تمريرة رأسية من النجم المصري محمد صلاح (27).
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وبذلك يكون صلاح قد شارك بـ 13 هدفاً في آخر 10 مباريات خاضها في أمجد الكؤوس الأوروبية.

وهو الفوز الثالث لفريق "الريدز" في مرحلة الدوري ليحقّق العلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى 9 نقاط.

وكان ليفربول قد استهلّ المنافسات بفوز كبير على أرض ميلان الإيطالي (3-1) ثمّ تغلّب في الجولة الثانية على ضيفه بولونيا الإيطالي  (2-0).

في المقابل تكبّد لايبتسيغ هزيمته الثالثة بعد خسارته سابقاً أمام أتليتيكو مدريد الإسباني (2-1) ويوفنتوس الإيطالي (3-2) ليواصل رحلة البحث عن أولى نقاطه. (بي إن سبورتس)

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