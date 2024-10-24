بايرن ميونيخ يتلقى أسرع هدف في تاريخه بدوري الأبطال (فيديو)

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استقبل بايرن ميونيخ أسرع هدف عبر تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا خلال مباراته أمام مضيفه برشلونة.واحتاج البرازيلي رافينيا لأقل من دقيقة حتى يضع برشلونة الإسباني في المقدمة أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الثالثة من مباريات مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.وتلقى بايرن ميونيخ الهدف بعد (57 ثانية) وهو أسرع هدف يستقبله الفريق البافاري في المسابقة.