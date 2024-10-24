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رياضة

ليل يفاجئ أتلتيكو مدريد بفوزٍ في عقر داره (فيديو)

Lebanon 24
24-10-2024 | 02:00
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تمكن ليل من تفجير مفاجآته في دوري أبطال أوروبا بعد أن أطاح بمنافسه أتليتيكو مدريد.
تغلّب ليل الفرنسي على مستضيفه أتليتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لواحد الأربعاء في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
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وبصم على أهداف الفريق الفرنسي كلّ من إيدون زيغروفا (61) وجوناثان ديفيد (74 من ركلة جزاء و89).

في المقابل سجّل للروخيبلانكوس جوليان ألفاريز (8).

وهو الفوز الثاني لفريق ليل مقابل هزيمة واحدة ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

وكان ليل قد أسقط القطب الآخر للعاصمة الإسبانية، ريال مدريد حامل اللقب، في المرحلة الماضية (1-0) في واحدة من أكبر المفاجآت التي حصلت في النسخة الحالية لأمجد الكؤوس الأوروبية خصوصاً بعد أن استهلّ مرحلة الدوري بخسارة مخيّبة أمام سبورتينغ البرتغالي (2-0).

أمّا أتليتيكو مدريد فقد تكبدّ هزيمته الثانية مقابل فوز واحد ليتجمّد رصيده عند 3 نقاط.
 

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