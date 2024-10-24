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رياضة
بفوز كبير ومتوقع.. السيتي يبدع في ليالي الأبطال (فيديو)
Lebanon 24
24-10-2024
|
03:00
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تخطى مانشستر سيتي بفوز متوقع وكبير ضيفه سبارتا براغ التشيكي بنتيجة 5-0 في الجولة الثالثة من مباريات مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.
ووضع فودين فريقه مانشستر سيتي في المقدمة مبكراً حين افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.
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وظهر النرويجي هالاند في الشوط الثاني حين أضاف الهدف الثاني لصالح سيتي (58) قبل أن يبصم ستونز على الهدف الثالث بعده بست دقائق.
وعاد هالاند للتسجيل مجدداً ليوقع على الهدف الثاني له والرابع لفريقه (68).
وختم نونيز خماسية مانشستر سيتي من علامة الجزاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء (87).
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى سبع نقاط بينما توقف رصيد الخاسر عند أربع نقاط.
ونجح مانشستر سيتي في تجنب الخسارة في دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة والعشرين توالياً. (بي إن سبورتس)
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