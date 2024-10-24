بسبب تصريح "كارثي".. جيرارد يشعل الهجوم ضده مجددا

تسبب الإنكليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي في "تأجيج" الانتقادات ضده مجددا بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، رغم استهلاله بطولة دوري أبطال الخليج للأندية بشكل رائع.

وتعثر الاتفاق في آخر 4 مباريات من دوري روشن السعودي، بعد بداية مثالية حقق خلالها 3 انتصارات متتالية، إلا أن خسارته القاسية أمام النصر بثلاثية دون رد بالجولة الرابعة، كانت نقطة فاصلة في تراجع أداء "النواخذة"، حيث تعادل بعدها أمام التعاون (1-1)، ثم خسر أمام الرائد (0-1) والعروبة (2-3)، ليتراجع إلى المركز التاسع، برصيد 10 نقاط، فيما استهل مشاركته في دوري أبطال الخليج، بالفوز على الرفاع البحريني بنتيجة (3-1).



وأثار جيرارد الجدل بعد تصريح عبر قناة The Redmen TV، قائلا إن لاعبي الاتفاق غاضبون منه، لأنه يضبط مواعيد تدريبات الفريق في التاسعة أو العاشرة مساء، مضيفا أنه ومدرب الحراس يضعون الجدول بالكامل بناء على مواعيد مباريات ليفربول، مؤكدا أنه لا يزال حريصا على متابعة جميع لقاءات فريقه السابق.

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وعلق الناقد فارس الفزي، عبر برنامج "دورينا غير"، قائل:ا "هذا التصريح كارثي جدا، وإن صح القول والفعل، فعلى إدارة الاتفاق الإسراع في إيجاد حل بأسرع وقت ممكن، وأن تصدر توضيحا، وكيف ارتضت الإدارة الاتفاقية بأن تقام التدريبات في هذا التوقيت غير المناسب، والذي من شأنه أن يكون غير صحي على اللاعبين، يجب على عمر الجغيمان، مدير الإعلام والاتصال، أن يصدر توضيحا اليوم، أو بيان استنكار أو اعتذار عن تصريح المدرب، فهو يقود فريقا كبيرا بحجم الاتفاق، ويجب عليه احترام النادي واللاعبين".



ويواصل جيرارد تصرفاته المثيرة للجدل، بعدما أطلق تصريحا عقب مباراة الرائد، بقوله: "إنها وظيفتي أن أتأكد من أننا لن نهبط"، الأمر الذي اختلف تفسيره بشأن هبوط الفريق للدرجة الأولى، أن هبوط مستويات اللاعبين، فضلا عن هجومه ضد حكم مباراة العروبة، بداعي عدم صحة قراره بطرد اللاعب عبد الله رديف، وأنه سيتقدم بشكوى رسمية ضده. (روسيا اليوم)