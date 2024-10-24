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رياضة

هل يستطيع نيمار المشاركة مع الهلال في كأس الملك؟

Lebanon 24
24-10-2024 | 14:00
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بعد مشاركته مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا ضد العين الإماراتي، تساءل البعض عما اذا كان نيمار دا سيلفا سيتمكن من المشاركة مع الزعيم في كأس خادم الحرمين الشريفين أم لا.

وكان نيمار قد عاد إلى الملاعب أخيرًا بعد غياب لمدة عام كامل، بسبب الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي والغضروف بالركبة.
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وكشف القانوني عبد المجيد المنصور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نيمار لن يستطيع المشاركة قانونيًا مع الهلال في بطولة كأس الملك.

وكتب المنصور تغريدة يوضح فيها الأمر جاء نصها كالآتي: "فيما يخص مشاركة نيمار في كأس الملك لأن النظام يسمح بمشاركة جميع اللاعبين المسجلين، فهذا غير صحيح ولا يستطيع المشاركة".

وأوضح: "لأن لوائح كأس الملك وكأس السوبر لم تسمح بمشاركة كل اللاعبين الأجانب المسجلين، وإنما قيدت ذلك باللاعبين الأجانب المسجلين في بطولة الدوري المشارك بها النادي". (جول)
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