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رياضة

مباراة تدخل التاريخ.. 33 هدفًا دخلت في شباك هذا المنتخب من دون ردّ!

Lebanon 24
24-10-2024 | 23:00
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أمطر منتخب طاجيكستان شباك منتخب غوام بـ33 هدفا من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عاما.
 
ودخل اللاعب الطاجيكي، محمد نازرييف، التاريخ بأحراز 14 هدفا بمفرده، بينما سجل زميله نازرولو عاشوراليزودا نصف دزينة من الأهداف (6 أهداف)، ووقع أوميد جافويف على ثلاثية "هاتريك"، وأحرز كل من الثلاثي، حيدرشاه خودويدودوف وبارفيز بوبونازاروف وأسدبيك مختوموف ثنائية، في حين سجل كل من عبد الصمد ماليكمرادوف ومهروجيدين روزيكوف ومحمدجون ميرأحمدوف وديفيد مقصودوف بواقع هدف واحد.

وتصدر منتخب طاجكستان، بعد فوزه بنتيجة قياسية، جدول ترتيب المجموعة العاشرة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس القارة الصفراء للناشئين، المقرر إقامتها في السعودية عام 2025.


ويتأهل أصحاب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر إلى النهائيات، إضافة إلى أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم هذه المنتخبات إلى منتخب السعودية، مستضيف البطولة.
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