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رياضة
بضربات الجزاء.. الأهلي يحرز السوبر المصري على حساب الزمالك
Lebanon 24
24-10-2024
|
16:05
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نجح الأهلي في الثأر من غريمه التقليدي الزمالك، مساء الخميس، بعدما فاز عليه في السوبر المصري معوضا خسارته في السوبر الأفريقي.
وحسمت ضربات الجزاء نتيجة المباراة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.
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وتبادل الفريقان إضاعة الفرص السهلة على مدار زمن المباراة إلا أن شباك الفريقين أبت أن تعلن عن تقدم أي من الفريقين.
وضربت الإصابات صفوف النادي الأهلي خلال المباراة حيث اشتكى طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأحمر، من إصابة أجبرته على عدم استكمال المباراة، وهو ما تكرر مع أحمد نبيل كوكا الذي خرج وحل محله عمرو السولية بينما تعرض رامي ربيعة لإصابة أخرى قبل أن يجري استبداله بالمدافع يوسف أيمن.
كما تعرض محمود بنتايك، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، للإصابة أثناء مشاركته أمام الأهلي.
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