إثر أزمة قلبية.. نجم منتخب المغرب السابق توفي عن 35 عاماً

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نعى الاتحاد المغربي لكرة القدم، مساء الخميس، اللاعب الدولي السابق في منتخب "أسود الأطلس" عبد العزيز برادة.وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان: "تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة الدولي المغربي السابق، المرحوم عبد العزيز برادة ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه، وكذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل".وأضاف البيان: "سبق للراحل عبد العزيز برادة الذي وافته المنية يوم الخميس أن حمل قميص المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة ولعب أيضا لعديد من الفرق الأوربية والعربية".