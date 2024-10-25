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رياضة
خسائر كبيرة تكبّدتها خزائن الاتحاد السعودي بسبب مانشيني
Lebanon 24
25-10-2024
|
01:51
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الخميس إنهاء التعاقد مع الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر، فيما كشفت تقارير صحفية عن قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه الاتحاد.
وقام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بفسخ عقد مانشيني بالتراضي، بعد 423 يوما من الإخفاقات والتراجع الفني والتكتيكي.
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ووفقا لما ذكرته صحيفة "آبولا" البرتغالية، فإن رحيل مانشيني تسبب في خسارة مالية فادحة لخزائن الاتحاد السعودي، تبلغ قيمتها 30 مليون يورو، وذلك نتيجة فسخ عقده.
وتولى روبرتو مانشيني مهمة تدريب المنتخب السعودي في أواخر آب من عام 2023، خلفا للمدرب الفرنسي هيرفي رونار. (روسيا اليوم)
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